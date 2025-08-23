Atominiai Kremliaus čiuptuvai: kas vyksta su Europą apraizgiusiu tinklu

Bangladeše „Rooppur“ atominės elektrinės paleidimas buvo numatytas 2024 m., Turkijoje „Akkuyu“ atominės elektrinės statyba atsilieka nuo planų 3–4 mėnesiais, o Vengrijos „Paks“ atominės elektrinės statybvietėje dar net nebuvo išlietas pirmasis betonas, pranešė „Rosatom“ vadovas Aleksejus Lichačevas.
Bangladešas ir „Rooppur“
Pagal naujus planus fizinis „Rooppur“ atominės elektrinės paleidimas planuojamas 2025 m.
„Projektas toliau įgyvendinamas“, – pareiškė A. Lichačevas, pažymėdamas, kad vėluojama sukurti tinklo įrenginius.
Anksčiau buvo manoma, kad pirmasis „Rooppur“ blokas bus paleistas 2024 m., o antrasis – 2025 m.
„Rosatom“ remiasi 2011 m. pasirašytu tarpvyriausybiniu susitarimu. Atominę elektrinę sudarys du energetiniai blokai, kurių bendra galia sieks 2400 MW. Šiuo metu energijos trūkumo kenčiančiame Bangladeše branduolinė energetika nevykdoma.
Vengrija ir „Paks-2“
„Paks-2“ atominės elektrinės statyba Vengrijoje gali prasidėti 2025 m. lapkritį.
„Siekiame, kad pirmasis betonas būtų išlietas lapkričio mėn.“, – sakė A. Lichačevas.
Pirmasis betono išliejimas atominės elektrinės statybvietėje buvo anksčiau numatytas 2024 m.
2009 m. Vengrijos parlamentas patvirtino vienintelės šalyje veikiančios „Paks“ atominės elektrinės, pastatytos pagal sovietinį projektą, plėtrą, numatydamas pastatyti dar du energetinius blokus.
2014 m. Maskva ir Budapeštas pasirašė susitarimą dėl ilgalaikės iki 10 mlrd. eurų paskolos atominės elektrinės statybai.
2022 m. rugpjūčio pabaigoje Vengrijos atominės energijos agentūra išdavė „Rosatom“ leidimą statyti branduolinių elektrinių V ir VI blokus, o 2023 m. gegužę Europos Komisija patvirtino objekto statybos ir finansavimo susitarimų pakeitimus.
Turkija ir „Akkuyu“
„Rosatom“ planuoja 2026 m. pradėti eksploatuoti „Akkuyu“ atominę elektrinę Turkijoje, nepaisant terminų pasikeitimo.
„Mes vėluojame 3–4 mėnesius (kalbant apie įvedimo laiką – red. past.). Teisingai. Mes neatsisakome planų kitais metais pradėti komercinę veiklą“, – sakė A. Lichačevas.
„Rosatom“ stato pirmąją Turkijos „Akkuyu“ atominę elektrinę. Elektrinę sudarys keturi energetiniai blokai, kurių kiekvieno galia sieks 1200 MW. Anksčiau buvo pranešta, kad Turkija svarsto dar dviejų atominių elektrinių statybos projektus.
2024 m. Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas pranešė, kad dėl Vokietijos korporacijos „Siemens“ atsisakymo tiekti įrangą branduolinėms elektrinėms kilo sunkumų statant elektrinę. „Siemens“ baiminosi, kad įranga gali atsidurti Rusijos Federacijoje ir taip pažeisti sankcijų režimą.
Rugpjūčio pradžioje prezidentas Volodymyras Zelenskis įvedė sankcijas „Rosatom“ ir susijusioms įmonėms.
