Kilus ginčui dėl sankcijų Izraeliui, atsistatydina Nyderlandų užsienio reikalų ministras

Jam priėmus tokį sprendimą, koaliciją paliko ir kiti ministrai iš jo partijos. Atsistatydinimas kol kas neturi jokių politinių padarinių šalies viduje – dešiniojo sparno koalicija jau ir taip dirbo tik kaip laikinoji vyriausybė, nes liepos mėnesį pasitraukė populisto Geerto Wilderso kraštutinių dešiniųjų partija. Spalio pabaigoje numatyti nauji rinkimai.
C. Veldkampas penktadienio vakarą Hagoje sakė, kad dabartinėje vyriausybėje nemato erdvės didinti spaudimą Izraeliui.
Vyriausybę, kuriai vadovauja nepriklausomas ministras pirmininkas Dickas Schoofas, dabar sudaro tik dešinioji liberali Liaudies partija už laisvę ir demokratiją (VVD) ir populistinis „Ūkininkų ir piliečių judėjimas“ (BBB).
Didėja visuomenės spaudimas
Prieš tai opozicinės partijos pateikė siūlymą pareikšti nepasitikėjimą minėtu ministru. Jos reikalavo griežtesnių sankcijų Izraeliui dėl humanitarinės krizės Gazos Ruože. C. Veldkampas savo ruožtu tikino, kad norėjo pasisakyti už tai ministrų kabinete, tačiau teigė nesulaukęs jokios paramos.
Pastarosiomis savaitėmis taip pat išaugo visuomenės kritika vyriausybės adresu. Dešimtys tūkstančių žmonių keleto demonstracijų metu paragino įvesti sankcijas Izraeliui.
Penktadienį buvo paskelbta Jungtinių Tautų (JT) remiama ataskaita, kurioje buvo patvirtintas badas vienoje Gazos Ruožo dalyje, apimančioje Gazos miestą. Kai kurie pasaulio lyderiai sukritikavo Izraelį dėl šios ataskaitos, o Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pavadino ją „visišku melu“.