Teksasas pritarė rinkimų žemėlapiui, kuriuo siekiama išsaugoti D. Trumpo įtaką Kongrese

Po daugiau nei aštuonias valandas trukusių diskusijų senatoriai šeštadienį iškart po vidurnakčio balsavo už žemėlapio priėmimą, balsams pasiskirsčius 18–11. Dabar jis keliauja į gubernatoriaus biurą galutiniam patvirtinimui.
Prezidentas Donaldas Trumpas spaudė respublikonų valdomą Teksasą sukurti naują žemėlapį, kuris padėtų užkirsti kelią oponentams demokratams 2026 m. perimti Atstovų Rūmų kontrolę jo kadencijos viduryje.
Šie įnirtingi politiniai žaidimai paskatino Kalifornijos gubernatorių demokratą Gaviną Newsomą inicijuoti procesą, skirtą perbraižyti jo valstijos žemėlapį, šįkart jau demokratams sukuriant galimas penkias naujas vietas. Nors G. Newsomas tikisi kompensuoti respublikonų laimėjimus Teksase, jo planui vis dar reikalingas rinkėjų pritarimas, kurio tikimasi sulaukti šį lapkritį vyksiančiuose rinkimuose.
Abi partijos dabar žvalgosi į kitas valstijas, kurių taisyklės gali leisti skubotai perbraižyti žemėlapius taip, kad būtų sukurta daugiau mandatų.
Respublikonai šiuo metu kontroliuoja abejus Kongreso rūmus, o šios partijos įstatymų leidėjai daugiausia dirba siekdami išpildyti D. Trumpo norus. Į sudėtingą padėtį patekę demokratai tikisi, kad D. Trumpo politikos nepopuliarumas padės jiems perimti žemųjų rūmų kontrolę. Jei demokratai išties laimėtų, jie iš karto įgytų teisę atlikti tyrimus D. Trumpo ir jo prieštaringai vertinamų vyriausybės narių atžvilgiu.
TeksasasJAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)
