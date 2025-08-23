Žinios, kurios šviečia.
Tragedija Ukrainoje: leisdamasis sudužo naikintuvas MiG-29, pilotas žuvo

2025 m. rugpjūčio 23 d. 12:45
Leisdamasis po skrydžio sudužo Ukrainos kovinis orlaivis MiG-29, pilotas žuvo, šeštadienį pranešė Ukrainos generalinis štabas.
Sudužimo priežastis vis dar tiriama.
Sovietiniai lėktuvai MiG-29 sudaro nedidelių Ukrainos oro pajėgų, kurios nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasario mėnesį iš Lenkijos ir Slovakijos gavo tokio pat tipo orlaivių, pagrindą.
Oro pajėgos taip pat paskelbė apie naktį paleistus 49 Rusijos bepiločius orlaivius, 36 iš jų buvo perimti.
Pranešta apie smūgius septyniose vietose, o Kyjive ryte kaukė oro pavojaus sirenos. Sostinės meras Vitalijus Klyčko nurodė, kad veikė oro gynyba, o vienas bepilotis orlaivis nukrito ant kelio.
 
