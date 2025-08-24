Žinios, kurios šviečia.
„Hamas“ įkaitų artimieji surengė protestus prie kelių Izraelio ministrų namų

2025 m. rugpjūčio 24 d. 16:58
Gazos Ruože laikomų įkaitų artimieji surengė protestus prie kelių Izraelio ministrų namų, reikalaudami paliaubų ir susitarimo su islamistine „Hamas“ organizacija, kad būtų paleisti pagrobtieji. „Neatleisime tolesnio delsimo, – sakoma Įkaitų šeimų forumo pareiškime. – Paklausykite tautos: užbaikite karą ir grąžinkite visus namo“.
Demonstrantai susirinko prie šešių vyriausybės narių namų, įskaitant gynybos ministro Israelio Katzo bei užsienio reikalų ministro Gideono Saaro.
Antradienį Izraelyje vėl planuojama didelė protestų diena.
Gazos Ruože vis dar laikomi 49 įkaitai, tačiau gyvi jų tikriausiai yra tik 22.
Grupuotė „Hamas“ praėjusį pirmadienį pareiškė pritarusi naujam tarpininkų pasiūlymui. Šis numato 60 dienų ugnies nutraukimą. Per paliaubas pradžioje mainais į palestiniečių kalinius būtų paleista dešimt įkaitų.
 
