Šaltiniai: JAV išveda dalį pajėgų iš Irako

2025 m. rugpjūčio 24 d. 14:21
Jungtinės Valstijos iš bazių Irake atitraukia dalį savo pajėgų. Dalis amerikiečių karių laipsniškai paliks Ain al Assado bazę Anbaro provincijoje bei bazę „Victoria“ netoli sostinės Bagdado oro uosto, pranešė agentūra „dpa“, remdamasi saugumo šaltiniais. Tačiau nedidelis skaičius kareivių kaip konsultantai ir instruktoriai liks bazėse.
JAV ar Irakas kol kas šios informacijos nepatvirtino.
Karių išvedimas yra ankstesnio Irako vyriausybės ir Vašingtono susitarimo dėl dalinio pasitraukimo iš kai kurių bazių iki rugsėjo pabaigos dalis. Maždaug prieš metus JAV paskelbė, kad karinis buvimas Irake bus pertvarkytas į saugumo partnerystę. Tai nebus dalinių išvedimas, savo laiku teigė Vašingtonas, tačiau detalių nenurodė.
JAV Irake ir kaimyninėje Sirijoje vadovauja tarptautinei kovos su „Islamo valstybe“ (IS) koalicijai. Operacija prasidėjo, kai IS 2014 m. užėmė dideles teritorijas abiejose šalyse. IS laikoma kariniu požiūriu įveikta, tačiau Irake ir Sirijoje toliau veikia IS kovotojai, kurie, be kita ko, vykdo išpuolius.
JAV vyriausybės teigimu, pastaruoju metu Irake buvo dislokuota apie 2 500 amerikiečių karių. Irako šaltinių duomenimis, jų buvo daugiau kaip 3 000. Sirijoje, anot Pentagono, buvo apie 700 kareivių. Irako saugumo šaltinių teigimu, dabar atitraukiami daliniai ateityje bus dislokuoti Irako kurdų regione ir kaimyniniame Kuveite.
Irako ministras pirmininkas Mohammedas al Sudanis jau seniai patiria Iranui lojalių grupuočių, taip pat politinių partijų spaudimą spartinti JAV pajėgų išvedimą. Kartu Irako saugumo pajėgos toliau kliaunasi JAV pajėgų parama, pavyzdžiui, vykdant sausumos ar oro operacijas, skirtas sulaikyti ar nukauti IS vadeivas.
 
