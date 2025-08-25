Baltimorėje dar kartą suimtas salvadorietis K. Abrego Garcia

K. A. Garcia, kuris kovo mėnesį buvo neteisėtai deportuotas į Salvadorą, o vėliau grąžintas į Jungtines Valstijas, buvo suimtas Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnų, pranešė Vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem.
„(ICE – ELTA) tvarko jo deportacijos dokumentus“, – socialiniame tinkle „X“ pirmadienį rašė K. Noem.
Pasak K. A. Garcia advokatų, valdžia ketina jį deportuoti į Ugandą.
K. A. Garcia praėjusią savaitę buvo paleistas iš Tenesio kalėjimo, kur jam buvo pareikšti kaltinimai dėl žmonių kontrabandos, o po to leista grįžti namo į Merilandą, kol bus nagrinėjama byla.
Viena iš jo paleidimo sąlygų buvo ta, kad pirmadienį jis turįs prisistatyti ICE Baltimorėje.
Vienas iš salvadoriečio advokatų Simonas Sandovalas-Moshenbergas sakė, kad jo klientas buvo sulaikytas ICE, kai atvyko į susitikimą.
„Pranešime buvo nurodyta, kad priežastis – pokalbis“, – sakė advokatas.
„Akivaizdu, kad tai buvo melas. ICE nebuvo jokio poreikio jį sulaikyti. Jis jau buvo stebimas JAV maršalų tarnybos elektroninėmis priemonėmis ir iš esmės gyveno namų arešto sąlygomis“, – sakė S. Sandovalas-Moshenbergas.
„Vienintelė priežastis, dėl kurios jie nusprendė jį sulaikyti, yra noras jį nubausti“, – pridūrė advokatas.
Bandymas deportuoti salvadorietį į Rytų Afrikos šalį Ugandą – dar vienas dramatiškas posūkis istorijoje, tapusia lakmuso popierėliu D. Trumpo mėginimui itin griežtomis priemonėmis užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir, pasak kritikų, paminti galiojančius įstatymus.
Teisingumo departamentas anksčiau pripažino „administracinę klaidą“
K. A. Garcia gyveno Jungtinėse Valstijose su apsaugotu teisiniu statusu nuo 2019 m., teisėjui nusprendus, kad salvadorietis neturėtų būti deportuojamas, nes jo gimtojoje šalyje jam gresia pavojus.
Vėliau, su daugiau nei 200 kitų žmonių, jis buvo išsiųstas į Salvadoro griežčiausiojo režimo kalėjimą CECOT, D. Trumpui pradėjus represijas prieš nelegalius migrantus.
Tačiau Teisingumo departamento teisininkai netrukus pripažino, kad K. A. Garcia buvo deportuotas neteisėtai dėl įsivėlusios „administracinės klaidos“.
Jis buvo grąžintas į JAV, bet vėliau vėl sulaikytas Tenesio valstijoje dėl kaltinimų žmonių kontrabanda.
K. A. Garcia neigia padaręs kokį nors nusikaltimą, o administracija tvirtina, kad jis yra smurtauti linkęs MS-13 gaujos narys, kuris į šalį kontrabanda gabeno kitus nelegalius migrantus.
Ketvirtadienį, kai tapo aišku, kad K. A. Garcia bus kitą dieną paleistas, valdžios pareigūnai jam pateikė pasiūlymą: likti suimtu, prisipažinti kaltu dėl žmonių kontrabandos ir būti deportuotu į Kosta Riką.
Šį pasiūlymą K. A. Garcia atmetė.
Salvadoriečio atvejis tapo D. Trumpo kovos su nelegalia migracija simboliu visame pasaulyje.
Dešinieji prezidento šalininkai liaupsina JAV prezidento griežtumą, tačiau teisės mokslininkai ir žmogaus teisių gynėjai kritikuoja tai, ką patys vadina skubotu žmonių deportavimu net nesurengus teismo posėdžio, paminant esminius JAV įstatymus.
