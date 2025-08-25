D. Trumpas prieš susitikimą su Pietų Korėjos prezidentu apkaltino jo šalį „politiniu valymu“

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Prieš susitikimą su Pietų Korėjos vadovu Lee Jae Myungu JAV prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Azijos šalį vykdant „politinį valymą“. „Kas dabar vyksta Pietų Korėjoje? – rašė D. Trumpas pirmadienį savo platformoje „Truth Social“. – Tai atrodo kaip politinis valymas arba revoliucija. Tokiomis aplinkybėmis negalime ten vykdyti verslo“.
D. Trumpas nedetalizavo, ką turi omenyje. Tačiau jis pareiškė šį klausimą aptarsiantis su Pietų Korėjos prezidentu pirmadienį susitikime Baltuosiuose rūmuose.
Galimai D. Trumpas omenyje turėjo sekmadienį išduotą buvusio Pietų Korėjos vyriausybės vadovo Han Duck Soo arešto orderį. Jis kaltinamas padėjęs buvusiam prezidentui Yoon Suk Yeolui praėjusį gruodį skelbiant karo padėtį.
Yoon Suk Yeolas, paskelbdamas karo padėtį, įstūmė šalį į didelę politinę krizę. Parlamentas Seule tada balsavo už prezidento nušalinimą. Balandžio pradžioje nušalinimą patvirtino Pietų Korėjos konstitucinis teismas. Yoon Suk Yeolas – dešinės pakraipos politikas, palaikantis glaudžius ryšius su JAV, minėtą drastišką priemonę argumentavo ginču dėl biudžeto.
Tai, kad D. Trumpas kalbėjo apie „politinį valymą“ ar „revoliuciją“ Pietų Korėjoje, gali būti nemalonu birželį prezidentu išrinktam centro kairės politikui Lee Jae Myungu
D. Trumpas savo svečiams Ovaliniame kabinete jau ne kartą pateikė nemalonių staigmenų. Pavyzdžiui, respublikonas vasarį stebint kameromis užsipuolė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Gegužė jis Pietų Afrikos prezidentui Cyrilui Ramaphosai kalbėjo apie genocidą prieš baltuosius ūkininkus PAR. Šis tai kategoriškai paneigė.
