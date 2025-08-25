D. Trumpas teigia norintis susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu

D. Trumpas, kuris per savo pirmąją kadenciją su Kim Jong Unu buvo susitikęs tris kartus, gyrė jų tarpusavio santykius ir sakė, kad pažįsta jį „geriau nei bet kas kitas, beveik, išskyrus jo seserį“.
„Kada nors aš jį pamatysiu. Aš laukiu, kada galėsiu jį pamatyti. Jis labai gerai su manimi bendravo“, – sakė D. Trumpas žurnalistams.
D. Trumpas tvirtino, kad nuo sausio 20 dienos, kai grįžo į Baltuosius rūmus, Šiaurės Korėja leidžia mažiau raketų.
Jis pasigyrė, kad grįžęs į pareigas išsprendė septynis karus per tiek pat mėnesių – šis teiginys yra ginčytinas, – tačiau Šiaurės Korėjos klausimu tylėjo, nepaisant neįprastai asmeniškos diplomatijos per jo 2017–2021 m. kadenciją.
Kartą D. Trumpas sakė, kad jis ir Kimas „įsimylėjo vienas kitą“. Jų susitikimai sumažino įtampą, tačiau ilgalaikio susitarimo pasiekti nepavyko.
Vėliau Kimas užmezgė glaudžius santykius su Rusija, įskaitant karių siuntimą į karą su Ukraina, ir tvirtai nusprendė atsisakyti bet kokio Šiaurės Korėjos branduolinės programos išardymo.
„Valymas ar revoliucija“
Naujasis Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae Myungas yra pažangus, pritariantis dialogui su Šiaurės Korėja, o tai yra potencialiai bendra tema kalbantis su D. Trumpu.
Tačiau likus kelioms valandoms iki susitikimo, kuris, kaip pats tikėjosi, turėtų būti draugiškas pirmasis susitikimas Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas socialinėje žiniasklaidoje surengė netikėtą išpuolį, kuris buvo neįprastas net pagal permainingojo JAV lyderio standartus – jis pripažino, kad nežino, ar jo teiginiai yra teisingi.
„KAS DABAR VYKSTA PIETŲ KORĖJOJE? Atrodo, kad vyksta valymas arba revoliucija. Tokiomis aplinkybėmis negalime ten užsiimti verslu“, – D. Trumpas paskelbė savo platformoje „Truth social“.
Iš pradžių jis nepatikslino, ką turi omenyje. Vėliau Baltuosiuose rūmuose žurnalisto paprašytas patikslinti, D. Trumpas atsakė: „Na, girdėjau, kad pastarosiomis dienomis ten buvo vykdomi reidai į bažnyčias“.
„Labai žiaurūs naujosios Pietų Korėjos vyriausybės reidai į bažnyčias, kad jie net įžengė į mūsų karinę bazę ir gavo informacijos. Jie tikriausiai neturėjo to daryti, – sakė jis. – Girdėjau blogų dalykų. Nežinau, ar tai tiesa, ar ne. Aš tai išsiaiškinsiu.“
Jis sakė, kad laukia susitikimo su Lee, bet pridūrė: „Mes tam nepritariame“.
D. Trumpas išsamiau nepaaiškino, tačiau Pietų Korėjoje praėjusį mėnesį buvo surengti reidai vietose, susijusiose su Susivienijimo bažnyčia – religiniu judėjimu, dažnai vadinamu menkinamuoju terminu „munistai“.
Bažnyčią, garsėjusią masinėmis vestuvėmis, įkūrė dabar jau miręs Sun Myung Moonas, kuris buvo uolus konservatyvių idėjų rėmėjas tiek Pietų Korėjoje, tiek JAV.
Bažnyčia, kuri taip pat buvo kritikuojama Japonijoje, tiriama dėl to, kad, kaip įtariama, siūlė prabangius daiktus, taip dalyvaudama lobistinėje veikloje Seule.
Prokurorai tiria, ar šamanas Susivienijimo bažnyčios vardu perdavė deimantinį vėrinį ir dizainerio rankinę nušalintojo buvusio prezidento Yoon Suk Yeolo žmonai.
Pietų Korėjos prokurorai taip pat atlieka tyrimą dėl kraštutinių dešiniųjų pažiūrų pastoriaus, kaltinamo riaušių kurstymu prieš teismą, kuris nurodė suimti Yooną.
Konservatorius Yoonas, palaikęs glaudžius ryšius su JAV, buvo nušalintas nuo pareigų po to, kai gruodį trumpam įvedė karo padėtį, taip smarkiai išplėsdamas savo galias, kai parlamentas atsidūrė aklavietėje.
Jo taktika buvo sugrįžimas į ankstesnius Pietų Korėjos karinio valdymo laikus ir sprendimas buvo greitai atšauktas po spontaniškų visuomenės protestų.
D. Trumpas išbando savo paties prezidentinių įgaliojimų ribas, siųsdamas karius į Vašingtoną ir Los Andželą.
Tai jau ne pirmas kartas, kai D. Trumpas apstulbina nieko neįtariantį užsienio lyderį ginčytinais teiginiais.
Gegužę jis per susitikimą Baltuosiuose rūmuose nustebino Pietų Afrikos Respublikos prezidentą Cyrilą Ramaphosą, teigdamas, kad post-apartheido vyriausybė vykdo „genocidą“ prieš baltuosius ūkininkus, o ši neigia vykdanti ką nors panašaus.
