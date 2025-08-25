J. Prigožino motina prabilo apie paskutines jo gyvenimo dienas ir skolą V. Putinui: „Mama, tai šventa“

Interviu leidiniui „The Times“ ji papasakojo, kad bandė jį atkalbėti nuo žygio į Maskvą.
„Ženia, tave palaikys tik žmonės internete. Niekas su tavimi neis. Žmonės jau ne tokie. Niekas neišeis į aikštę“, – perspėjo ji.
Anot motinos, 2023 m. birželį, kai „Wagner“ kovotojai užėmė karinius objektus Rostove prie Dono, juos pasitiko „išskėstomis rankomis“. Tačiau, kaip ji prisimena, „jis negalėjo eiti toliau, nes negalėjo priversti savęs šaudyti į jaunus kursantus“.
V. Prigožina pabrėžė, kad sūnus nesiekė pašalinti Rusijos prezidento: „Jis tikrai neketino nuversti V. Putino. Jis norėjo prisišaukti karinę vadovybę.“
Ji taip pat išreiškė dėkingumą V. Putinui, kuris, pasak jos, kadaise tiesiogiai išgelbėjo jai gyvybę, liepęs gydytojams atlikti operaciją: „Jis atsakė: „Mama, tai šventa“. Jie atsiuntė sraigtasparnį ir skubiai nugabeno mane į Hamburgą.“
J. Prigožinas buvo svarbi karo prieš Ukrainą figūra – verbavo kalinius į kovą ir vadovavo „Wagner“ operacijoms, įskaitant mūšius dėl Bachmuto. Tačiau po maišto jo padėtis kardinaliai pasikeitė.
„Kai paskutinį kartą jį mačiau rugpjūčio 15-ąją, jis atrodė pasmerktas“, – prisiminė motina.
Paklausta, ar jis nujautė artėjančią mirtį ji atsakė „žinoma“.
J. Prigožino privatus lėktuvas sudužo lygiai po dviejų mėnesių nuo maišto. Samdinių vadui buvo 62-eji. Oficialios nelaimės priežastys iki šiol nepaskelbtos.
WagnerJevgenijus PrigožinasRusija
Rodyti daugiau žymių