JT po Izraelio smūgio Gazos Ruože: žurnalistai ir ligoninės neturi būti „taikinys“

„Žurnalistų žūtys Gazos Ruože turėtų sukrėsti pasaulį – ir virsti ne suglumusiųjų tyla, o veiksmais reikalaujant atsakomybės ir teisingumo“, – sakoma JT žmogaus teisių biuro atstovės spaudai Ravinos Shamdasani pareiškime, kuriame primygtinai pabrėžiama: „Žurnalistai nėra taikinys. Ligoninės nėra taikinys.“
JT pagalbos palestiniečių pabėgėliams agentūros UNRWA vadovas Philippe‘as Lazzarini pirmadienį pasmerkė „šokiruojantį“ pasaulinį neveiklumą sprendžiant Gazos konfliktą.
Jis platformoje „X“ Izraelio smūgį apibūdino kaip „nutildantį paskutinius likusius balsus, pranešančius apie vaikus, tyliai mirštančius nuo bado“, ir pridūrė: „Pasaulio abejingumas ir neveiklumas šokiruoja“.
Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministras Davidas Lammy pirmadienį pareiškė, kad jam „kelia siaubą“ Izraelio smūgiai Gazos ligoninei.
„Izraelio ataka prieš Nassero ligoninę kelia siaubą. Civiliai, sveikatos priežiūros darbuotojai ir žurnalistai turi būti apsaugoti. Nedelsiant būtinos paliaubos“, – platformoje „X“ rašė D. Lammy.
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra kiek anksčiau pranešė, kad tarp mažiausiai 20 žmonių, žuvusių pirmadienį per Izraelio smūgius pietinėje dalyje esančiai ligoninei, yra penki žurnalistai, o savo nužudytų bendradarbių gedi „Reuters“, „Associated Press“ ir „Al Jazeera“.
Civilinės gynybos atstovas Mahmudas Bassalas sakė, kad „kol kas žuvo 20 žmonių, tarp jų penki žurnalistai ir vienas civilinės gynybos narys“, per smūgius Kan Juniso Nassero ligoninei – dideliam medicinos kompleksui, kuris nuo karo pradžios kelis kartus buvo tapęs Izraelio taikiniu.
Izraelio kariuomenė savo pareiškime nurodė, kad pirmadienį jos kariai „smogė Nassero ligoninės rajone Kan Junise“.
„Generalinio štabo viršininkas nurodė kuo greičiau atlikti pirminį tyrimą“, – teigė ji, pridurdama, kad „apgailestauja dėl žalos, padarytos nesusijusiems asmenims, ir specialiai nesitaiko į žurnalistus“.