Prie Italijos krantų gedimą patyrė daugiau kaip 8 000 žmonių plukdantis kruizinis laivas

Naujais duomenimis, technikams pavyko iš dalies atkurti variklio darbą, ir dabar laivas lėtai, bet savarankiškai plaukia į tikslo vietą Neapolį. Anksčiau pranešta, kad laivui į pagalbą skuba du vilkikai. Pasak Italijos pakrančių apsaugos, padėtis laive stabili, oras ir sąlygos jūroje palankios.
Su Maltos vėliava plaukiantis bendrovės „MSC Cruises“ laivas vyko iš Genujos į Neapolį, kai pirmadienį 7.25 val. buvo pranešta apie elektros problemas varikiuose. Tuo metu laivas buvo už maždaug aštuonių jūrmylių į pietvakarius nuo salos Tirėnų jūroje.
Atstovo teigimu, laivui atplaukus į uostą, jis bus detaliai patikrintas. Visi keleiviai, įskaitant tuos, kurie turėjo įlipti Neapolyje, informuoti apie vėlesnį atvykimą, jiems teikiama visa informacija.
Laivą lydi pakrančių apsaugos patruliniai laivai, palaikantys kontaktą su kapitonu.