D. Trumpas užsiminė, kad daugeliui amerikiečių „patinka diktatorius“

Per 80 minučių trukusį renginį Ovaliajame kabinete D. Trumpas padrikai peikė kritikus ir žiniasklaidą, skųsdamasis, kad nesulaukia liaupsių už savo kovą su nusikalstamumu ir imigracija, kuriai jis pasitelkė Nacionalinę gvardiją.
„Jie sako „mums jo nereikia. Laisvė, laisvė. Jis – diktatorius. Jis – diktatorius“. O daug kas sako: „Galbūt mums patinka diktatorius“, – žurnalistams aiškino D. Trumpas.
„Man nepatinka diktatoriai. Aš nesu diktatorius. Esu žmogus, turintis daugybę sveiko proto ir gudri asmenybė.“
D. Trumpas, pirmosios kadencijos pabaigoje bandęs panaikinti 2020 m. rinkimų, kuriuos pralaimėjo Joe Bidenui, rezultatus, prieš praėjusių metų lapkritį būdamas antrai kadencijai išrinktas į prezidento postą pareiškė, kad „pirmą dieną bus diktatoriumi“.
Šį mėnesį Respublikonų partijai atstovaujantis D. Trumpas Vašingtone dislokavo Nacionalinę gvardiją, kuri turėtų kovoti su, jo teigimu, nekontroliuojamu nusikalstamumu, taip pat federalinės valdžios žinion perėmė miesto policijos departamento kontrolę.
„Nesveiki“
Į keletą demokratų valdomų miestų nusitaikęs D. Trumpas kalbėjo, kad svarsto galimybę kariuomenę pasiųsti ir į Čikagos ir Baltimorės miestus. Birželį jo nurodymu – ir prieš miesto merės bei Kalifornijos gubernatoriaus valią – Nacionalinės gvardijos karių buvo dislokuota ir Los Andžele.
Prezidentas ypač neigiamai atsiliepė apie Ilinojaus gubernatorių J. B. Pritzkerį, kuris griežtai pasisakė prieš bet kokį sprendimą siųsti karius į Čikagą.
„Siunti juos, o jie, užuot tave gyrę, sako: „Bandai perimti Respubliką“, – sakė D. Trumpas.
„Tie žmonės yra nesveiki.“
J. B. Pritzkeris, kuris, kaip D. Trumpas, pats yra milijardierius verslininkas, pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje užsipuolė prezidentą, pavadindamas jį „diktatorių mėgdžiotoju“, kuris „nori pasitelkti kariuomenę, kad užimtų JAV miestą, nubaustų savo disidentus ir pelnytų politinių taškų“.
Pirmadienį D. Trumpas ėmėsi dar griežtesnių priemonių, pasirašydamas įsaką tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, kurie degina Amerikos vėliavas, nors 1989 m. JAV Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą, kad tokį poelgį saugo žodžio laisvės įstatymai.
„Jei sudegini vėliavą, gauni vienerius metus kalėjimo – jokio paleidimo pirma laiko, nieko“, – dėstė D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat paskelbė apie naujas priemones, kuriomis Vašingtone griežtinama saugumo kontrolė: gynybos sekretoriui Pete‘ui Hegsethui buvo nurodyta Vašingtono Nacionalinėje gvardijoje įsteigti specializuotą padalinį viešajai tvarkai užtikrinti, taip pat buvo atsisakyta paleisti asmenis už nepiniginį užstatą.
Be to, jis pareiškė, kad P. Hegsetho departamentą netrukus pervadins Karo departamentu – taip šis vadinosi nuo 1789 iki 1947 m.
„Vien gintis neužtenka“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Žiaurios“ žuvys
Demokratai ne kartą kaltino D. Trumpą, kad šis peržengia konstitucines prezidento galių ribas, šį kartą – dislokuodamas karius JAV sostinėje.
Be to, jis ėmėsi griežtai kovoti su viskuo – nuo federalinės biurokratijos ir „woke“ kultūros principus atspindinčios politikos iki savo politinių oponentų.
Tačiau Ovaliajame kabinete plačiai išsiplėsdamas kalbėjęs 79-erių metų prezidentas bet kokią kritiką atmetė, o į žurnalistų klausimus atsakė tik baigęs net 45 minutes trukusią tulžingą savo kalbą.
D. Trumpas į jį rasistu vadinančių oponentų kalbas numojo ranka, pareikšdamas: „Aš myliu juodaodžius“, nors pirma Salvadoro pilietį, kurį imigracijos byloje ketinama deportuoti į Ugandą, pavadino „gyvuliu“.
Po to jis ilgam nuklydo į lankas ir kalbėjo apie tai, kaip J. B. Pritzkeris jam nepadėkojo už priemones, skirtas kovoti su „gana žiauriomis“ invazinėmis žuvų rūšimis, kurios veisiasi Didžiuosiuose ežeruose.
Be to, D. Trumpas savo pirmtaką demokratą J. Bideną pavadino „silpnapročiu“, o 2022 m. Rusijos prezidento Vladimiro Putino pradėtą brutalią invaziją Ukrainoje – „didelių asmenybių konfliktų“ rezultatu.
Vėliau per susitikimą su Pietų Korėjos prezidentu Ovaliajame kabinete JAV prezidentas ne kartą išreiškė susižavėjimą kitu diktatoriumi – Šiaurės Korėjos prezidentu Kim Jong Unu.
„Norėčiau su juo susitikti. Puikiai su juo sutariame“, – kalbėdamas apie Kim Jong Uną sakė D. Trumpas, kuris savo pirmosios kadencijos metu su Šiaurės Korėjos lyderiu buvo susitikęs tris kartus.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)diktatorius
