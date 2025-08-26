Naujoji valdančioji koalicija – užsienio žiniasklaidos pirmame puslapyje: užkliuvo du dalykai

Naująją Lietuvos valdančiąją koaliciją aprašantis straipsnis atsidūrė „Politico“ pagrindiniame puslapyje.
Leidinys išskiria, kad koalicijos pertvarką paskatino buvusio ministro pirmininko Gintauto Palucko atsistatydinimas, o Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ pakeitė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).
„Politico“ tvirtina, kad valdančioje daugumoje taip pat yra du problematiški koalicijos partneriai.
„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga į naująją Vyriausybę įeina kartu su savo problematiškais partneriais – Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjūdžiu (LLRA-KŠS), kuriam vadovauja Waldemaras Tomaszewskis.
Jis ilgą laiką kritikavo Lietuvos poziciją dėl Rusijos karinės agresijos Ukrainoje ir šalies draudimą transliuoti rusiškus televizijos kanalus“, – teigiama leidinyje.
Taip pat išskiriama ir Igno Vėgėlės pavardė – „Politico“ manymu, jis buvo aktyvus COVID-19 vakcinacijos priešininkas.
„Politico“ aprašė koalicijos ministerijų pasidalijimą ir paminėjo naujojo Seimo pirmininko Juozo Oleko pavardę.
Portalas Lrytas primena, kad Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) išlaikys devynias ministerijas: finansų, gynybos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, transporto, sveikatos, švietimo ir sporto, užsienio reikalų bei vidaus reikalų.
„Nemuno aušra“ vadovaus aplinkos, žemės ūkio ir energetikos ministerijoms, tuo tarpu LVŽS – ekonomikos ir teisingumo ministerijoms.
Leidinys trumpai paminėjo ir antradienį Vilniuje vykstantį protestą „Gėdos diena“.
Lrytas primena, kad antradienį maždaug 4 tūkst. protestuotojų susirinko į Simono Daukanto aikštę, iš kurios minia žygiavo į Nepriklausomybės aikštę.
Mitingo tikslas – parodyti, kad nemaža dalis visuomenės smerkia (LSDP) sprendimą į koaliciją pasikvieti Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą „Nemuno aušrą“ bei LŽVS ir LLRA-KŠS.
Profesinių sąjungų veteranė
„Politico“ įvertino ir naujosios Lietuvos premjerės I. Ruginienės patirtį ir akcentavo, kad ji - „profesinių sąjungų veteranė“, neturinti politinės patirties.
„Antradienį Lietuvos parlamentas patvirtino Ingą Ruginienę – ilgametę profesinių sąjungų veikėją ir politikos naujokę – ministre pirmininke po to, kai G. Paluckas atsistatydino dėl įtartinų finansinių sandorių", - rašo Briuselio leidinys.
„Politico“ pastebi, kad naujoji Lietuvos premjerė į politiką įžengė tik pernai. Iki tol jos karjera buvo susijusi su profesinėmis sąjungomis – ji ėjo aukštas pareigas Lietuvos ir Europos Sąjungos organizacijose.
Pažymima, kad I. Ruginienė sulaukė ir opozicijos kritikos, tačiau pati į savo kadenciją žvelgia pozityviai.
„Ji palaiko Ukrainą ir yra pasmerkusi Rusijos agresiją praeityje, tačiau sulaukė klausimų dėl vizitų į Rusiją po Krymo aneksijos. I. Ruginienė teigė, kad jos šeimos šaknys yra tiek Ukrainoje, tiek Rusijoje“, – rašo Briuselio leidinys.
Tuo metu portalas „Bloomberg“ apibūdino I. Ruginienę kaip „politikos naujokę“, kuri prie LSDP prisijungė vos prieš devynis mėnesius ir užėmė socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas.
Visgi leidinys taip pat akcentavo, kad ji yra patyrusi profesinių sąjungų lyderė.
Portalas Lrytas primena, kad antradienį Seimas 78 balsais „už“, 35 – „prieš“ ir 14 – „susilaikius“ balsavo už I. Ruginienės kandidatūrą į premjerės postą.