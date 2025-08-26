Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Per Izraelio reidą Ramaloje Vakarų Krante sužeista 30 žmonių

2025 m. rugpjūčio 26 d. 19:44
Izraelio kareiviai surengė reidą Ramaloje Vakarų Krante. Buvo imtasi veiksmų prieš pinigų keitėjus, kurie perdavė pinigus „Hamas“ teroristams teroristinei veiklai prieš Izraelį remti, pranešė kariuomenė.
Pasak liudininkų, per operaciją Ramaloje kilo konfrontacija su gyventojais – kariai panaudojo tikras kulkas ir ašarines dujas. Palestiniečių sveikatos ministerijos duomenimis, sužeista apie 30 žmonių, dalis jų nuvežti į ligoninę.
Pasak kariuomenės, sulaikyti penki asmenys. Be to, konfiskuota šimtai tūkstančių šekelių. Kariuomenė kalbėjo apie „teroro pinigus“. Ši akcija esą yra dalis pastangų susilpninti teroristinių organizacijų finansinę infrastruktūrą.
Ramaloje įsikūrusi palestiniečių vyriausybė, čia yra ir palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso oficiali rezidencija. Praėjusiais mėnesiais ir kituose palestiniečių miestuose vyko panašios kariuomenės operacijos. Per jas, anot pranešimų, konfiskuota milijona šekelių.
Izraelis 1967 m., be kita ko, užėmė Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę, kur šiandienį tarp 3 mln. palestiniečių gyvena daugiau kaip 700 000 naujakurių. Palestiniečiai siekia šių teritorijų savo valstybei su sostine Rytų Jeruzale.
IzraelisVakarų KrantasPalestina
