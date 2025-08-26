Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Žiniasklaida: Australijoje nušauti du policininkai

2025 m. rugpjūčio 26 d. 09:15
Antradienį per „aktyvų incidentą“ kaimo vietovėje Viktorijos valstijoje buvo nušauti du Australijos policininkai, o dar vienas buvo sužeistas, pranešė policija ir vietos žiniasklaida.
Policija nepateikė jokių detalių apie nukentėjusius žmones. Tačiau keletas žiniasklaidos priemonių, įskaitant visuomeninį transliuotoją ABC, informavo, kad per konfrontaciją žuvo du policininkai, vienas buvo sužeistas, o šaulys vis dar slapstosi.
Pasak policijos ir žiniasklaidos, smurtinis susirėmimas įvyko Porepunkos miestelyje, esančiame kalno papėdėje Viktorijos šiaurės rytuose. „Tai vis dar yra aktyvus incidentas ir mes pateiksime daugiau informacijos, kai bus saugu tai daryti operatyviniu požiūriu. Prašome žmonių vengti šios vietovės“, – pareiškime teigė Viktorijos policija.
