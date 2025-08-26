Žiniasklaida: Australijoje nušauti du policininkai

Policija nepateikė jokių detalių apie nukentėjusius žmones. Tačiau keletas žiniasklaidos priemonių, įskaitant visuomeninį transliuotoją ABC, informavo, kad per konfrontaciją žuvo du policininkai, vienas buvo sužeistas, o šaulys vis dar slapstosi.
Pasak policijos ir žiniasklaidos, smurtinis susirėmimas įvyko Porepunkos miestelyje, esančiame kalno papėdėje Viktorijos šiaurės rytuose. „Tai vis dar yra aktyvus incidentas ir mes pateiksime daugiau informacijos, kai bus saugu tai daryti operatyviniu požiūriu. Prašome žmonių vengti šios vietovės“, – pareiškime teigė Viktorijos policija.