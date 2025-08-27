Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Apklausa: beveik du trečdaliai prancūzų pasisako už naujus rinkimus

2025 m. rugpjūčio 27 d. 16:23
Apie 63 proc. prancūzų pasisako už naujus rinkimus, rodo apklausa, kuria remiasi agentūra „Reuters“.
Daugiau nuotraukų (1)
Atitinkamai jie yra už parlamento paleidimą. Prancūzijos ministras pirmininkas François‘as Bayrou šiuo metu kovoja už savo mažumos vyriausybės politinį išlikimą. Dėl planuojamų didelių biudžeto apkarpymų jis paskelbė apie balsavimą dėl pasitikėjimo parlamente rugsėjo 8 d.
Trys didžiausios opozicinės partijos ketina balsuoti prieš. Todėl vis labiau tikėtina, kad F. Bayrou vyriausybė kitą mėnesį grius.
Tačiau sprendimą dėl parlamento paleidimo turi priimti prezidentas Emmanuelis Macronas. 51 proc. apklaustųjų nemano, kad ji žengs šį žingsnį. Jei premjeras pralaimės balsavimą, E. Macronas, užuot paleidęs parlamentą, gali paskirti ir naują vyriausybę.
Apklausą televizijos stoties LCI užsakymu atliko institutas „Ifop“. Joje rugpjūčio 26 d. dalyvavo 1 000 žmonių. F. Bayrou dieną prieš tai paskelbė apie balsavimą dėl pasitikėjimo.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.