D. Trumpo dislokuotiems Nacionalinės gvardijos kariams – keista užduotis

Televizijos kanalas „Fox 5 DC“ užfiksavo, kaip autobusas su kariais, vilkinčiais kamufliažinėmis uniformomis ir oranžinėmis apsauginėmis liemenėmis, rinko šiukšles ir vežė šiukšlių maišus Lafajeto parke, esančiame visai šalia Baltųjų rūmų.
Pareigūnai sako, kad tai prezidento Donaldo Trumpo „gražinimo ir atkūrimo misijos“ dalis, ir pažymi, kad 110 Nacionalinės gvardijos narių buvo pavesta surinkti šiukšles Lafajeto aikštėje, Nacionaliniame prekybos centre ir Potvynių baseine.
Esame pasiryžę užtikrinti, kad Vašingtonas būtų saugus ir gražus, – leidiniui sakė neįvardytas pareigūnas.
Neįprasta veikla kariai užsiimė praėjus vos dienai po to, kai Jungtinės darbo grupės – DC biuras atnaujintame el. laiške rašė, kad jos nariai „kartu su Nacionalinio parko tarnyba pradės gražinimo ir atkūrimo misiją“.
Jie teigė, kad ši iniciatyva yra „visa apimančio plano, kuris apima maždaug 40 ar daugiau visoje apygardoje vykdomų užduočių, dalis“.
Šeštadienį Vašingtono nacionalinės gvardijos kariai taip pat iš anksto pristatė savo šiukšlių rinkimo pastangas socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame vaizdo įraše, kuriame rodoma, kaip kariai renka šiukšles Vašingtono pakrantėje.
„Užaugęs kaip iš pietryčių sostinės kilęs miestietis, jaučiuosi gerai, kad galiu būti čia, valyti gatves ir vėl gražinti sostinę“, – vaizdo įraše sakė vienas iš sostinės nacionalinės gvardijos narių.
„Jaučiu, kad DC to labai reikėjo, ir jaučiu, kad nuo šiol bus tik geriau ir geriau“, – sakė jis.
Parengta pagal „The Daily Mail“ inf.
JAVVašingtonasšiukšlės
