E. Macronas pareiškė savo paramą premjerui

„Negalime nei neigti realybės, nei pulti į pesimizmą“, – anot jos, sakė E. Macronas pirmajame kabineto posėdyje po vasaros atostogų. Rugsėjo 8 d. numatytas balsavimas esą bus principinis balsavimas dėl planuojamų 44 mlrd. eurų taupymo priemonių, o ne dėl atskirų priemonių.
Kadangi kairioji stovykla ir dešinieji populistai ketina balsuoti prieš pasitikėjimą nepopuliariu ministru pirmininku, Prancūzijos gali laukti dar vienas vyriausybės pasikeitimas.
Dešinioji populistinė partija „Nacionalinis sambūris“ premjero pralaimėjimo atveju reikalauja naujų rinkimų. E. Macronas tai iki šiol atmetė.
F. Bayrou pirmadienį paskelbė, kad Nacionalinėje Asamblėjoje inicijuos balsavimą dėl pasitikėjimo. Taip jis nori užtikrinti paramą savo mažumos vyriausybei dėl drastiškų taupymo planų, kurie numato kitais metais sutaupyti beveik 44 mlrd. eurų.
Tiek „Nacionalinis sambūris“, tiek socialistai, kairieji populistai iš partijos „La France Insoumise“ (LFI), žalieji bei komunistai iš karto paskelbė ketinantys balsuoti prieš pasitikėjimą premjeru. Jei jie nepakeis savo pozicijos, vyriausybė gali griūti.
Jei F. Bayrou pralaimės balsavimą, E. Macronas turės paskirti jau septintąjį per savo dvi kadencijas premjerą.
F. Bayrou liepos viduryje paskelbė apie taupymo planą 2026 m. Kitais metais Prancūzija turi sutaupyti 43,8 mlrd. eurų, kad sumažintų valstybės deficitą iki mažiau nei 4,6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Šiais metais deficitas dar turėtų siekti 5,8 proc.
Ministras pirmininkas nori riboti viešąsias išlaidas, išskyrus lėšas gynybai, įšaldyti pensijas ir socialines išmokas ir panaikinti dvi iš 11 šventinių dienų. Šis taupymo planas sukėlė griežtą opozicinių partijų ir profsąjungų kritiką.
Praėjusiomis savaitėmis, be to, internete daugėjo raginimų rugsėjo 10 d. protesto streikais paralyžiuoti Prancūziją.