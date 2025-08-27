Izraelis reikalauja, kad JT remiama iniciatyva atšauktų savo ataskaitą apie badą Gazos Ruože

„Izraelis reikalauja, kad IPC nedelsiant atšauktų savo sufabrikuotą ataskaitą ir paskelbtų pranešimą“, – spaudos konferencijoje sakė Izraelio užsienio reikalų ministerijos generalinis direktorius Edenas Bar Talas.
Jis sakė, kad Izraelis perduos „įrodymus“ apie pažeidimus rengiant ataskaitą IPC donorams, jei organizacija „per trumpą laiką“ į tai neatkreips dėmesio.
E. Bar Talas pavadino IPC „politizuotu“ institutu, kuris „dirba piktadarių teroristų organizacijai“, turėdamas omenyje palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“, kurios 2023 m. išpuolis prieš Izraelį sukėlė tebesitęsiantį karą Gazos Ruože.
Penktadienį Jungtinės Tautos oficialiai paskelbė apie badą Gazos Ruože, kaltindamos Izraelį „sistemingu trukdymu“ teikti pagalbą per daugiau kaip 22 karo mėnesius.
Romoje įsikūrusi IPC teigė, kad Gazos provincijoje, kuri apima maždaug penktadalį palestiniečių teritorijos, įskaitant Gazos miestą, nuo bado kenčia 500 000 žmonių.
IPC prognozavo, kad iki rugsėjo pabaigos badas išplis į Deir el-Balacho ir Kan Juniso provincijas ir apims maždaug du trečdalius Gazos Ruožo.
Per karą Izraelis smarkiai apribojo pagalbos įvežimą į Gazos Ruožą, o kartais jį visiškai nutraukdavo.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu atmetė IPC išvadas kaip „akivaizdų melą“.
Jis sakė, kad Izraelis „nevykdo bado politikos“, ir pateikė duomenis apie į Gazą įleistą pagalbą.
COGAT, Izraelio gynybos ministerijos įstaiga, prižiūrinti civilinius reikalus palestiniečių teritorijose, teigė, kad IPC išvados remiasi „daliniais duomenimis ir nepatikimais šaltiniais“.
JT Pasaulio maisto programos aprūpinimo maistu analizės direktorius Jeanas-Martinas Baueris gynė IPC, sakydamas, kad tai yra tokio pobūdžio vertinimų „kokybės etalonas“.
