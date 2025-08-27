Jau netrukus gali būti aktyvuotas JT sankcijų Iranui atnaujinimo mechanizmas

Panaudojus vadinamąjį „Snapback“ mechanizmą, gali būti atnaujintos senos JT sankcijos, pavyzdžiui, bendras ginklų embargas bei daug baudžiamųjų priemonių Irano asmenims ir organizacijoms.
Trys Europos šalys, dar žinomos kaip E3, pagrasino tikiu žingsniu, jei Islamo Respublika iki rugpjūčio pabaigos nebus pasirengusi diplomatiniam ginčo dėl jos branduolinės programos sprendimui.
Vakarų valstybės sunerimusios, kad Iranas siekia pasigaminti branduolinį ginklą. Teheranas tai neigia.
Naujausias pokalbių ratas tarp aukštų ES ir Irano diplomatų antradienį Ženevoje baigėsi be proveržio, pranešė diplomatiniai šaltiniai.
Iranas, 2015 m,. pasirašęs branduolinį susitarimą, įsipareigojo E3, JAV, Rusijai ir Kinijai smarkiai apriboti savo branduolinę programą. Mainais buvo suderėtos sankcijų lengvatos. 2018 m. JAV pasitraukus iš susitarimo, ir Teheranas nustojo laikytis savo įsipareigojimų.
Susitarime numatytas ir „Snapback“ mechanizmas sankcijoms atnaujinti. Jį aktyvavus, sankcijos vėl įsigaliotų po 30 dienų.
Jungtinės tautossankcijos Iranuisankcijos
Rodyti daugiau žymių