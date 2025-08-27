Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Jau netrukus gali būti aktyvuotas JT sankcijų Iranui atnaujinimo mechanizmas

2025 m. rugpjūčio 27 d. 18:30
Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija gali jau šį ketvirtadienį aktyvuoti branduolinių sankcijų Iranui atnaujinimo mechanizmą. Šis procesas bus pradėtas JT Saugumo Taryboje Niujorke, jei Iranas paskutinę minutę nenusileis, sužinojo naujienų agentūra „dpa“. To priežastis esą yra nepakankama pažanga branduolinėse derybose su Teheranu.
Daugiau nuotraukų (1)
Panaudojus vadinamąjį „Snapback“ mechanizmą, gali būti atnaujintos senos JT sankcijos, pavyzdžiui, bendras ginklų embargas bei daug baudžiamųjų priemonių Irano asmenims ir organizacijoms.
Trys Europos šalys, dar žinomos kaip E3, pagrasino tikiu žingsniu, jei Islamo Respublika iki rugpjūčio pabaigos nebus pasirengusi diplomatiniam ginčo dėl jos branduolinės programos sprendimui.
Vakarų valstybės sunerimusios, kad Iranas siekia pasigaminti branduolinį ginklą. Teheranas tai neigia.
Naujausias pokalbių ratas tarp aukštų ES ir Irano diplomatų antradienį Ženevoje baigėsi be proveržio, pranešė diplomatiniai šaltiniai.
Iranas, 2015 m,. pasirašęs branduolinį susitarimą, įsipareigojo E3, JAV, Rusijai ir Kinijai smarkiai apriboti savo branduolinę programą. Mainais buvo suderėtos sankcijų lengvatos. 2018 m. JAV pasitraukus iš susitarimo, ir Teheranas nustojo laikytis savo įsipareigojimų.
Susitarime numatytas ir „Snapback“ mechanizmas sankcijoms atnaujinti. Jį aktyvavus, sankcijos vėl įsigaliotų po 30 dienų.
Jungtinės tautossankcijos Iranuisankcijos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.