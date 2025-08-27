Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lenkijos prezidentą kriminaliniu autoritetu pavadinęs ukrainietis žurnalistas neteko darbo

2025 m. rugpjūčio 27 d. 12:54
Ukrainietis žurnalistas neteko darbo Lenkijos naujienų portale po to, kai tiesioginiame eteryje įžeidė Lenkijos prezidentą, praneša „TVP World“.
Vitalijus Mazurenko, naujienų portalo „Obserwator Międzynarodowy“ redaktoriaus pavaduotojas, dalyvavo „Polsat News“ laidoje, kurios metu Lenkijos prezidentą Karolį Nawrockį pavadino „pachanu“, kas Rusijos kalėjimo žargonu reiškia kriminalinį autoritetą.
V. Mazurenko taip apibūdino Lenkijos prezidentą, nes šis vetavo įstatymą, kuris pratęstų finansinę paramą Lenkijoje gyvenantiems ukrainiečiams pabėgėliams. Žurnalistas pareiškė, kad tokia retorika ir veiksmai būdingi „pachanui“, o ne prezidentui.
Tokie komentarai sukėlė pasipiktinimą, o juos pasmerkė ne tik valdžios, bet ir opozicijos atstovai.
„Obserwator Międzynarodowy“ netrukus po laidos išplatino pareiškimą apie neatidėliotiną V. Mazurenko atleidimą. Portalas atsiribojo nuo jo žodžių ir teigė, kad tai privataus asmens nuomonė, kuri visiškai neatspindi redakcijos požiūrio.
Redakcija paskelbė visiškai nepritarianti ir netoleruojanti Lenkijos prezidento ir Lenkijos Respublikos pažeminimo.
Tuo metu prezidento administracijos vadovas Zbigniewas Boguckis reikalauja žurnalistą patraukti baudžiamojon atsakomybėn už viešą šalies vadovo įžeidimą.
Jis taip pat sakė, kad šis atvejis patvirtina, jog reikia prailginti nuolatinio gyvenimo šalyje reikalavimą prieš tai, kai užsieniečiai gali pretenduoti į Lenkijos pilietybę.
Parlamentaras Dariuszas Mateckis iš opozicinės „Teisės ir teisingumo“ partijos (PiS) apskundė V. Mazurenko Liublino prokuratūrai. Jis taip pat pareikalavo, kad Liublino katalikų universitetas jį pašalintų iš daktaro studijų programos.
Kilus skandalui V. Mazurenko atsiprašė ir socialinėje žiniasklaidoje teigė supratęs, kad jo žodžiai daugelį įžeidė.
„Būdamas Lenkijos piliečiu noriu pabrėžti, kad itin gerbiu šalies institucijas, ypač Lenkijos Respublikos prezidentą. Atsiprašau visų, kurių jausmus galėjo įžeisti mano žodžiai“, – rašė V. Mazurenko.
UkrainaLenkijaKarolis Nawrockis

