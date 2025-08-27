Per plauką nuo tragedijos: Anglijoje iš jūros ištraukti šeši vaikai

Sekmadienio vakarą pakrančių apsauga atskubėjo į Aberavono paplūdimį netoli Neath Port Talbot, Pietų Velse. Port Talboto pakrantės apsaugos tarnyba reagavo į kelis pranešimus, kad vaikai vandenyje turi „rimtų sunkumų“. Pasak jų, jie išgelbėjo tris vaikus, kurie buvo iškelti į krantą panaudojant metimo virvę.
Tačiau gelbėtojams teko lipti į vandenį, kad likusius vaikus ištrauktų į saugią vietą.
Įvykio vietoje vertinant šešių vaikų būklę taip pat dalyvavo Porthcawl pakrantės apsaugos tarnyba. Po to jie buvo perduoti greitosios pagalbos tarnybos paramedikams, kurie suteikė tolesnę medicininę pagalbą.
Velso greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas sakė: „Vakar apie 20.33 val. su mumis buvo susisiekta dėl pranešimo apie incidentą Aberavono paplūdimyje, Port Talbote.
„Į įvykio vietą išsiuntėme tris greitosios pagalbos automobilius ir vieną operacijų vadovą.
„Du pacientai buvo nugabenti į ligoninę gydymui, o dar keturi pacientai patys nuvyko į ligoninę.“
Parengta pagal „The Sun“ inf.