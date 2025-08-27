Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Per plauką nuo tragedijos: Anglijoje iš jūros ištraukti šeši vaikai

2025 m. rugpjūčio 27 d. 16:06
Lrytas.lt
Per didelį incidentą viename Jungtinės Karalystės paplūdimyje iš vandens buvo ištraukti šeši vaikai, patekę į „rimtą bėdą“, praneša „The Sun“.
Daugiau nuotraukų (1)
Sekmadienio vakarą pakrančių apsauga atskubėjo į Aberavono paplūdimį netoli Neath Port Talbot, Pietų Velse. Port Talboto pakrantės apsaugos tarnyba reagavo į kelis pranešimus, kad vaikai vandenyje turi „rimtų sunkumų“. Pasak jų, jie išgelbėjo tris vaikus, kurie buvo iškelti į krantą panaudojant metimo virvę.
Tačiau gelbėtojams teko lipti į vandenį, kad likusius vaikus ištrauktų į saugią vietą.
Įvykio vietoje vertinant šešių vaikų būklę taip pat dalyvavo Porthcawl pakrantės apsaugos tarnyba. Po to jie buvo perduoti greitosios pagalbos tarnybos paramedikams, kurie suteikė tolesnę medicininę pagalbą.
Velso greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas sakė: „Vakar apie 20.33 val. su mumis buvo susisiekta dėl pranešimo apie incidentą Aberavono paplūdimyje, Port Talbote.
„Į įvykio vietą išsiuntėme tris greitosios pagalbos automobilius ir vieną operacijų vadovą.
„Du pacientai buvo nugabenti į ligoninę gydymui, o dar keturi pacientai patys nuvyko į ligoninę.“
Parengta pagal „The Sun“ inf.
Jungtinė Karalystėskenduoliai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.