Vokietijos vyriausybė patvirtino priemones naujokams į karinę tarnybą pritraukti

Gynybos ministras Borisas Pistoriusas teigė, kad priemonių tikslas – pritraukti savanorių į Bundesverą, tačiau į pasiūlymą taip pat įtrauktos nuostatos dėl privalomosios tarnybos, jei ateinančiais metais jų skaičius sumažėtų.
Nuo kitų metų sausio 1 d. visiems jauniems Vokietijos vyrams ir moterims bus siunčiamas klausimynas, kuriuo bus vertinamas jų susidomėjimas tarnyba, įskaitant klausimus apie jų fizinio pasirengimo lygį, įgūdžius ir pomėgius.
Įstatymo projekte, kurį dar turi patvirtinti parlamentas, nurodoma, kad vyrai privalės užpildyti klausimyną, o moterys galės tai daryti savanoriškai.
Nuo 2027 m. liepos 1 d. visi 18 metų sulaukę Vokietijos vyrai taip pat privalės atlikti privalomą sveikatos patikrinimą, net jei jie nesirinks savanoriškos karinės tarnybos.
F. Merzas pabrėžė, kad „Rusija yra – ir dar ilgai išliks – didžiausia grėsmė laisvei, taikai ir stabilumui Europoje“.
Jis pakartojo savo tikslą, kad Vokietija, daugiausiai gyventojų turinti ES valstybė, „turi turėti didžiausią konvencinę kariuomenę NATO europinėje dalyje“.
Karo prievolė Vokietijoje buvo oficialiai sustabdyta 2011 m., valdant tuometinei kanclerei Angelai Merkel.
F. Merzas svarbiausiu prioritetu paskelbė nustekentos Vokietijos kariuomenės stiprinimą, atsižvelgdamas į Rusijos keliamą grėsmę ir JAV prezidento Donaldo Trumpo abejones dėl tradicinio Amerikos saugumo skėčio Europai.
Šiuo metu Bundesvere tarnauja apie 182 000 karių ir yra dar 49 000 rezervistų. B. Pistoriusas siekia, kad būtų ne mažiau kaip 260 000 karių ir iš viso 200 000 aktyvių rezervistų.
Verbavimo priemonėse numatomos socialinės žiniasklaidos kampanijos ir žadamas ne mažesnis kaip 2 300 eurų mėnesinis atlyginimas, nemokama sveikatos priežiūra ir kitos paskatos, pavyzdžiui, pagalba įgyjant vairuotojo pažymėjimą.
F. Merzo ministrų kabinetas trečiadienį išimties tvarka posėdžiavo Gynybos ministerijoje, nuo pašalinių akių apsaugotoje patalpoje, vadinamoje „povandeniniu laivu“. Prie pastato atvykstančius ministrus pasitiko nedidelė grupė protestuotojų, nusiteikusių prieš karo prievolės atnaujinimą.
Ministrų kabinetas taip pat oficialiai patvirtino naujos nacionalinio saugumo tarybos sudarymą ir veiksmus, kuriais siekiama geriau apsaugoti ginkluotąsias pajėgas nuo kibernetinių atakų, sabotažo ir kitų grėsmių.
