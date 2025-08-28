Šiaurės Korėjos vadovas kitą savaitę Kinijoje dalyvaus kariniame parade

Pekino užsienio reikalų ministro pavaduotojas Hong Lei apie Kim Jong Uno dalyvavimą paskelbė ketvirtadienio rytą surengtoje spaudos konferencijoje. Šiaurės Korėjos lyderis paskutinį kartą Kinijoje lankėsi 2019 m. sausio mėnesį, kai atvyko derybų su šios šalies prezidentu Xi Jinpingu.
Minėtame parade, kurio metu bus demonstruojama naujausia Kinijos technika, o Xi Jinpingas inspektuos karius Pekino Tiananmenio aikštėje, dalyvaus maždaug 26 lyderiai, tarp jų – ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
Milijonai kinų žuvo per ilgą karą su imperine Japonija ketvirtajame ir penktajame dešimtmečiuose, kuris po Tokijo atakos prieš Perl Harborą 1941 m. tapo pasaulinio konflikto dalimi.
Šiaurės KorėjaKinijaKim Jong Un
