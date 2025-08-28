Tragedija Lenkijoje: sudužo F-16 naikintuvas, žuvo pilotas

Incidentas įvyko apie 19.25 val. vietos laiku, kai naikintuvas, atlikdamas akrobatinį manevrą, netikėtai prarado aukštį. Kaip pasakoja liudininkai, lėktuvas staigiai smigo žemyn, nesugebėjo atsitiesti ir dideliu greičiu rėžėsi į pakilimo taką. Netrukus po smūgio lėktuvas virto ugnies kamuoliu.
Pasak portalo „Echo Dnia“, į nelaimės vietą greitai atvyko ugniagesiai ir gelbėjimo tarnybos. Tačiau pilotui padėti jau buvo per vėlu – jis žuvo katastrofos vietoje.
Tragediją patvirtino Lenkijos vyriausybės atstovas spaudai Adam Szłapka, kuris paskelbė apie piloto žūtį, ir nurodė, kad premjeras Kosiniakas-Kamyszas yra pakeliui į įvykio vietą. Į Radomą taip pat išvyko Gynybos ministras.
Pradėtas oficialus tyrimas dėl nelaimės priežasčių. Šiuo metu svarstomi keli galimi scenarijai: techninė lėktuvo problema, pilotavimo klaida arba netikėtas gedimas manevro metu.
„Air Show Radom“ – tai vienas iš didžiausių karinės ir civilinės aviacijos renginių Vidurio Europoje. Kiekvienais metais į Radomą atvyksta tūkstančiai žiūrovų iš visos Lenkijos ir kaimyninių šalių, kad pamatytų įspūdingus skraidymo pasirodymus.
2025-ųjų programa žadėjo būti įspūdinga – turėjo pasirodyti garsiausios pasaulio akrobatinės grupės, tokios kaip „Red Arrows“ (JK), „Zeus“ (Graikija), „Rafale Solo Display“ (Prancūzija), „Eurofighter Typhoon“ (Vokietija) ir kiti.
Vis dėlto po šios tragedijos renginys buvo atšauktas, o organizatoriai ir karinės institucijos pareiškė užuojautą žuvusio piloto šeimai.
LenkijaNelaimėnaikintuvas f-16
Rodyti daugiau žymių