Tragedija Lenkijoje: sudužo F-16 naikintuvas, žuvo pilotas

2025 m. rugpjūčio 28 d. 22:08
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą, per treniruotę tarptautinio aviacijos renginio „Air Show Radom 2025“ metu, įvyko skaudi nelaimė – sudužo Lenkijos karinių oro pajėgų naikintuvas F-16, priklausantis demonstracinei grupei „Tiger Demo“. Lėktuvas trenkėsi į žemę netoli pakilimo tako ir iškart užsiliepsnojo. Deja, pilotas žuvo vietoje.
Incidentas įvyko apie 19.25 val. vietos laiku, kai naikintuvas, atlikdamas akrobatinį manevrą, netikėtai prarado aukštį. Kaip pasakoja liudininkai, lėktuvas staigiai smigo žemyn, nesugebėjo atsitiesti ir dideliu greičiu rėžėsi į pakilimo taką. Netrukus po smūgio lėktuvas virto ugnies kamuoliu.
Pasak portalo „Echo Dnia“, į nelaimės vietą greitai atvyko ugniagesiai ir gelbėjimo tarnybos. Tačiau pilotui padėti jau buvo per vėlu – jis žuvo katastrofos vietoje.
Tragediją patvirtino Lenkijos vyriausybės atstovas spaudai Adam Szłapka, kuris paskelbė apie piloto žūtį, ir nurodė, kad premjeras Kosiniakas-Kamyszas yra pakeliui į įvykio vietą. Į Radomą taip pat išvyko Gynybos ministras.
Pradėtas oficialus tyrimas dėl nelaimės priežasčių. Šiuo metu svarstomi keli galimi scenarijai: techninė lėktuvo problema, pilotavimo klaida arba netikėtas gedimas manevro metu.
„Air Show Radom“ – tai vienas iš didžiausių karinės ir civilinės aviacijos renginių Vidurio Europoje. Kiekvienais metais į Radomą atvyksta tūkstančiai žiūrovų iš visos Lenkijos ir kaimyninių šalių, kad pamatytų įspūdingus skraidymo pasirodymus.
2025-ųjų programa žadėjo būti įspūdinga – turėjo pasirodyti garsiausios pasaulio akrobatinės grupės, tokios kaip „Red Arrows“ (JK), „Zeus“ (Graikija), „Rafale Solo Display“ (Prancūzija), „Eurofighter Typhoon“ (Vokietija) ir kiti.
Vis dėlto po šios tragedijos renginys buvo atšauktas, o organizatoriai ir karinės institucijos pareiškė užuojautą žuvusio piloto šeimai.
