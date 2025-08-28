Ukrainos dronas sukėlė gaisrą netoli V. Putino rezidencijos

Po to, kai nukrito drono nuolaužos, miške kilo trys gaisro židiniai. Iš pradžių gaisro plotas siekė apie 3 tūkst. kvadratinių metrų, vėliau padidėjo iki 7 tūkst. kvadratinių metrų, nurodė krašto miškininkystės priešgaisrinis centras.
Vėliau plotas dar labiau išaugo – iki 32 tūkst. kvadratinių metrų, arba 3,2 hektaro, pranešė Neatidėliotinų situacijų ministerija (MČS).
Miško gaisras prie pakrantės įkalino 23 žmones. Pasak ministerijos, jų gelbėjimui buvo pasiųstas kateris.
Gelendžiko meras Aleksejus Bogodistovas teigė, kad buvo evakuota poilsiavietė. Į vietą buvo išsiųstas ministerijos sraigtasparnis, tačiau jo darbą trikdo vėjas.
Krinicos kaimas yra maždaug už 30 km tiesia linija nuo Gelendžiko centro. Tarp Gelendžiko ir Krinicos yra Vladimiro Putino rūmai Idokopaso įlankoje.
Dronų atakos dar pernai paveikė Rusijos vadovo poilsį. Kaip pranešė leidinys „Projekt“, V. Putinas beveik nustojo skraidyti į Sočį, kur anksčiau praleisdavo didelę dalį pavasario ir rudens.
Pranešama, kad taip yra todėl, jog V. Putinas baiminasi dėl savo gyvybės po bepiločių atakų prieš objektus mieste. 2024 m. kovą Sočyje buvo nugriauta oficiali Rusijos vadovo rezidencija „Bočiarov ručej“.
