D. Trumpas atšaukė slaptosios tarnybos apsaugą buvusiai JAV viceprezidentei K. Harris

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atšaukė Slaptosios tarnybos apsaugą savo konkurentei rinkimuose Kamalai Harris. Tai penktadienį agentūrai AFP patvirtino Baltieji rūmai ir buvusios viceprezidentės bei demokratų kandidatės į prezidentus aplinka.
D. Trumpas nuo savo kadencijos pradžios sausį panaikino virtinės asmenų, kuriuos laiko priešininkais, asmens apsaugą. Tarp jų yra ir buvęs jo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas.
Po to, kai sausį baigėsi K. Harris kadencija viceprezidentės pareigose, ji turėjo teisę į Slaptosios tarnybos apsaugą dar šešis mėnesius, pranešė JAV žinių stotis CNN. Apsauga būtų pasibaigusi liepos 21 d. Tačiau D. Trumpo pirmtakas Joe Bidenas, anot CNN, terminą pratęsė. D. Trumpas dabar šį pratęsimą atšaukė.
K Harris biuras agentūrai AFP teigė, kad K. Harris dėkoja Slaptajai tarnybai už šios profesionalumą ir darbą.
Slaptoji tarnyba yra atsakinga už JAV prezidento, viceprezidento ir kitų svarbių asmenų apsaugą. Buvusiems prezidentams apsauga skiriama iki gyvos galvos.
