D. Trumpas siekia dar sumažinti užsienio pagalbos, rizikuodamas vyriausybės uždarymu

Sumažinimas „palies Valstybės departamento ir Jungtinių Valstijų tarptautinės plėtros agentūros programas“, – rašoma D. Trumpo laiške Atstovų Rūmams.
Respublikonų prezidentui „AMERIKA visada bus pirmiausia“, – socialiniame tinkle pranešė Baltųjų rūmų Valdymo ir biudžeto biuras, paskelbęs laiško kopiją.
D. Trumpo administracija nuo pat atėjimo į valdžią iš esmės panaikino USAID, pagrindinę JAV užsienio pagalbos agentūrą.
Įkurta 1961 m., kai prezidentas Johnas F. Kennedy siekė panaudoti pagalbą, kad Šaltojo karo metu palenktų į save besivystančio pasaulio šalis, USAID buvo prijungta prie Valstybės departamento po to, kai valstybės sekretorius Marco Rubio sumažino 85 proc. jos programų.
D. Trumpas, sausį antrą kartą pradėjęs eiti pareigas, ėmėsi plataus masto kampanijos, kurios tikslas – sumažinti arba išvis likviduoti dalį JAV vyriausybės.
Respublikonai kontroliuoja abejus Kongreso rūmus, tačiau jiems reikia demokratų paramos Senate, norint priimti naujus išlaidų įstatymus.
D. Trumpas, taikydamas mažai išbandytą teisėkūros taktiką, siekia sumažinti išlaidas fiskalinių metų pabaigoje, kad Kongresas nespėtų balsuoti iki finansavimo pabaigos kitą mėnesį.
Demokratai įspėjo, kad bet koks bandymas atšaukti Kongreso jau patvirtintą finansavimą nutrauks visas derybas siekiant po rugsėjo 30 d. išvengti biudžeto paralyžiaus, vadinamojo uždarymo.
Paskutinį kartą JAV išvengė uždarymo kovo mėnesį, likus vos kelioms valandoms iki termino pabaigos.
Uždarymai įvyksta retai, tačiau yra trikdantys ir brangiai kainuojantys, nes sustabdomos kasdienės funkcijos, pavyzdžiui, maisto produktų tikrinimas, uždaromi parkai, paminklai ir federaliniai pastatai.
Iki 900 000 federalinių darbuotojų gali būti išleidžiami atostogų, tačiau dar milijonas svarbiausių darbuotojų – nuo oro eismo dispečerių iki policijos – dirba negaudami atlyginimo, iki kol nėra atnaujinamas įprastas darbas.
