Izraelio ministras ragina aneksuoti Gazos Ruožą, jei „Hamas“ nepasiduos

Šis kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ministras, kuris aktyviai priešinasi galimybei sudaryti susitarimą su „Hamas“ dėl beveik dvejus metus vykstančio karo užbaigimo, per spaudos konferenciją Jeruzalėje pristatė savo planą, kuriame išdėstyta, kaip „laimėti Gazos Ruože iki metų pabaigos“.
Remiantis B. Smotricho pasiūlymu, „Hamas“ sulauktų ultimatumo pasiduoti, nusiginkluoti ir išlaisvinti įkaitus, kurie vis dar laikomi Gazos Ruože nuo tada, kai ši grupuotė 2023 m. spalio mėnesį surengė išpuolį, davusį pradžią karui. B. Smotrichas nurodė, kad jei „Hamas“ atsisakytų, Izraelis keturias savaites kas savaitę turėtų aneksuoti dalį šios teritorijos, tad didumą Gazos Ruožo visiškai kontroliuotų žydų valstybė.
Pasak B. Smotricho, palestiniečiams iš pradžių būtų nurodyta persikelti piečiau, Izraelis po to apgultų Gazos Ruožo šiaurinę ir centrinę dalis, kad ten galėtų nugalėti likusius „Hamas“ smogikus, o viskas baigtųsi aneksija. „Tai gali būti pasiekta per tris ar keturis mėnesius“, – sakė jis.
Tokie siūlymai buvo pateikti tuo metu, kai Izraelio pajėgos vykdo didelį puolimą, kurio tikslas yra perimti Gazos miesto kontrolę, nepaisydamos didėjančio susirūpinimo dėl ten esančių palestiniečių civilių likimo. B. Smotrichas paragino ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu „nedelsiant visiškai patvirtinti šį planą“.
Palestiniečių smogikų grupuotė pasmerkė atitinkamą pasiūlymą ir pareiškime nurodė, kad tai yra „atviras pritarimas priverstinio perkėlimo ir etninio valymo politikai, nukreiptai prieš mūsų žmones“.
B. Smotrichas yra vienas iš keleto kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Izraelio valdančiosios koalicijos narių, pareiškusių paramą galimybei atkurti nausėdijas Gazos Ruože, iš kurio Izraelis 2005 m. išvedė karius ir naujakurius. B. Smotrichas, kuris uoliai palaiko naujakurių judėjimą ir pats gyvena nausėdijoje okupuotame Vakarų Krante, praėjusią savaitę pritarė dideliam projektui toje teritorijoje, kuris, pasak kritikų, kelia grėsmę bet kokios būsimos Palestinos valstybės teritoriniam vientisumui.
B. Smotrichas yra sakęs, kad nausėdijų projektu vietovėje į rytus nuo Jeruzalės, dar žinomoje kaip E1, siekiama „palaidoti Palestinos valstybės idėją“.
IzraelisGazos RuožasPalestina
