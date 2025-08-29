Po F-16 naikintuvo tragedijos Lenkijoje – naujos detalės

Naikintuvas sudužo ketvirtadienio vakarą, aviacijos šventės repeticijos metu.
Atlikdamas sudėtingą manevrą – vadinamąjį „statinį“ – lėktuvas ėmė sparčiai kristi ir rėžėsi į pakilimo taką. Pilotui nepavyko katapultuotis – M. Krakowianas žuvo vietoje. Tragedijos priežastį nuodugniai tirs ekspertai.
M. Krakowianas buvo patyręs akrobatinio skraidymo pilotas ir instruktorius. Oro pajėgose jis tarnavo 17 metų ir buvo žinomas visoje Lenkijoje.
Jis baigė Dęblino aviacijos mokyklą, vėliau mokėsi Kolorado Springso Jungtinių Valstijų oro pajėgų akademijoje. M. Krakowianas buvo baigęs daugybę kursų ir specialių mokymo programų, dalyvavo daugelyje tarptautinių pratybų bei misijų.
Lenkijos oro pajėgų majoras turėjo daugiau nei 1,4 tūkst. skrydžio valandų, iš kurių apie 1,2 tūkst. – F-16 naikintuvu.
Prieš kelias savaites jis buvo apdovanotas prestižiniu „As the Crow Flies Trophy“ apdovanojimu per Royal International Air Tattoo (RIAT) – didžiausią karinės aviacijos renginį pasaulyje.
„Su dideliu liūdesiu priėmėme žinią apie tragišką F-16 piloto, Lenkijos kariuomenės karininko, mirtį. Tai didžiulis nuostolis visai Lenkijos kariuomenei. Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems. Garbė jo atminimui“, – rašoma Lenkijos kariuomenės Generalinio štabo pranešime.
Akimirka prieš šiuos tragiškus įvykius F-16 „Tiger Demo Team“ akrobatinės grupės, kuriai vadovavo M. Krakowianas, socialiniuose tinkluose pasirodė nuotrauka, greičiausiai daryta dar prieš naikintuvui pakylant nuo Radomo oro uosto tako, skelbia portalas „Fakt“.
Nuotraukoje, paskelbtoje po 18 valandos, matyti pilotas F-16 kabinoje. Joje – M. Krakowianas su deguonies kauke, visiškai pasirengęs skrydžiui. Ant akinių stiklo atsispindi prie kelnių kojos pritvirtinta tigrinė talismaninė figūrėlė – komandos simbolis, kuris visada lydėjo žuvusį majorą.
Pranešama, kad naikintuvas aviacijos šventės repeticijos metu rėžėsi į kilimo ir tūpimo taką bei jį apgadino.
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pareiškė užuojautą piloto šeimai: „Lenkijos pilotas žuvo F-16 lėktuvo katastrofoje. Garbė jo atminimui! Reiškiu giliausią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems.“
Savaitgalį turėjusi vykti šventė dėl katastrofos buvo atšaukta.
