J. D. Vance'as pakomentavo D. Trumpo sveikatos būklę: teigia esąs pasiruošęs perimti pareigas

Jis pareiškė, kad yra pasirengęs perimti prezidento pareigas tuo atveju, jei, neduok Dieve, ištiktų „baisi tragedija“.
J. D. Vance‘as buvo įsitikinęs, jog D. Trumpas pabaigs savo kadenciją, ir tvirtino, kad JAV prezidentas yra „neįtikėtinai geros sveikatos“.
„Jis turi neįtikėtinai daug energijos, ir, nors dauguma žmonių, dirbančių su Jungtinių Valstijų prezidentu, yra jaunesni už jį, manau, kad jis yra paskutinis nueinantis miegoti, paskutinis žmogus, kuris vakare skambina telefonu, ir pirmasis žmogus, kuris atsibunda bei pirmasis, kuris ryte paskambina telefonu“, – teigė jis.
„Taip, baisios tragedijos įvyksta, bet esu įsitikinęs, kad Jungtinių Valstijų prezidentas yra geros formos, baigs savo kadenciją ir padarys daug gerų dalykų Amerikos žmonėms.
O jei, neduok Dieve, įvyktų baisi tragedija, negaliu įsivaizduoti geresnio mokymo nei tas, kurį gavau per pastaruosius 200 dienų“, – dėstė J. D. Vance‘as.
Pagal JAV Konstituciją, prezidentui mirus, atsistatydinus ar jį nušalinus, jo pareigas perima viceprezidentas.
Pastarosiomis savaitėmis vis daugiau kalbama apie D. Trumpo sveikatą: ant jo rankų pastebimos didžiulės mėlynės, jam buvo diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.
Pasak Baltųjų rūmų atstovės Karoline Leavitt, JAV prezidento dešinės rankos spalvos pakitimą lėmė „audinių sudirginimas dėl dažno rankos paspaudimo“ ir aspirinas, vartojamas kaip įprasta širdies ir kraujagyslių gydymo priemonė.
Baltųjų rūmų paskelbtame laiške prezidento gydytojas Seanas Barbabella teigė, kad D. Trumpo „sveikata išlieka puiki“.
