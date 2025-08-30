Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

J. D. Vance'as pakomentavo D. Trumpo sveikatos būklę: teigia esąs pasiruošęs perimti pareigas

2025 m. rugpjūčio 30 d. 10:59
Lrytas.lt
Penktadienį JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pakomentavo JAV prezidento Donaldo Trumpo sveikatą, rašo naujienų portalas „The Independent“.
Daugiau nuotraukų (1)
Jis pareiškė, kad yra pasirengęs perimti prezidento pareigas tuo atveju, jei, neduok Dieve, ištiktų „baisi tragedija“.
J. D. Vance‘as buvo įsitikinęs, jog D. Trumpas pabaigs savo kadenciją, ir tvirtino, kad JAV prezidentas yra „neįtikėtinai geros sveikatos“.
„Jis turi neįtikėtinai daug energijos, ir, nors dauguma žmonių, dirbančių su Jungtinių Valstijų prezidentu, yra jaunesni už jį, manau, kad jis yra paskutinis nueinantis miegoti, paskutinis žmogus, kuris vakare skambina telefonu, ir pirmasis žmogus, kuris atsibunda bei pirmasis, kuris ryte paskambina telefonu“, – teigė jis.
„Taip, baisios tragedijos įvyksta, bet esu įsitikinęs, kad Jungtinių Valstijų prezidentas yra geros formos, baigs savo kadenciją ir padarys daug gerų dalykų Amerikos žmonėms.
O jei, neduok Dieve, įvyktų baisi tragedija, negaliu įsivaizduoti geresnio mokymo nei tas, kurį gavau per pastaruosius 200 dienų“, – dėstė J. D. Vance‘as.
Pagal JAV Konstituciją, prezidentui mirus, atsistatydinus ar jį nušalinus, jo pareigas perima viceprezidentas.
Pastarosiomis savaitėmis vis daugiau kalbama apie D. Trumpo sveikatą: ant jo rankų pastebimos didžiulės mėlynės, jam buvo diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.
Pasak Baltųjų rūmų atstovės Karoline Leavitt, JAV prezidento dešinės rankos spalvos pakitimą lėmė „audinių sudirginimas dėl dažno rankos paspaudimo“ ir aspirinas, vartojamas kaip įprasta širdies ir kraujagyslių gydymo priemonė.
Baltųjų rūmų paskelbtame laiške prezidento gydytojas Seanas Barbabella teigė, kad D. Trumpo „sveikata išlieka puiki“.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)James David Vance
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.