Lvive nušautas buvęs Ukrainos Auksčiausiosios Rados pirmininkas

2025 m. rugpjūčio 30 d. 13:09
Šeštadienį Lvive buvo nušautas 54-ių buvęs Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Andrijus Parubijus, skelbia naujienų portalas „unian.net“.
Naujienų portalas „Kyiv Post“ praneša, kad į A. Parubijų buvo šauta penkis kartus, vyras mirė įvykio vietoje prieš atvykstant medikams. Įvykio vietoje buvo rastos 7 tūtelės.
Lvivo regioninės karinės administracijos vadovas Maksymas Kozytskis socialiniame tinkle „Telegram“ patvirtino informaciją apie nužudymą. A. Parubijus buvo gerai gerai žinomas Ukrainos viešasis ir politinis veikėjas.
„Buvo įtrauktos visos atitinkamos tarnybos. Auka mirė dar prieš gydytojų atvykimą“, – rašė jis „Telegram“.
Ukrainos policija pranešė, kad šeštadienio vidurdienį buvo gautas pranešimas apie šūvius Lvivo Sykhivo rajone.
„Mirė žinomas viešas ir politinis veikėjas, gimęs 1971 m.“, – prieš paskelbiant politiko vardą pranešė Nacionalinė policija.
Skelbiama, kad teisėsaugos pareigūnai dirba siekdami nustatyti šaulį ir jo buvimo vietą.
Į įvykį taip pat sureagavo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoras Klymenka ir generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka ką tik pranešė apie pirmąsias žinomas siaubingos žmogžudystės Lvive aplinkybes. Buvo nužudytas Andrijus Parubijus. Užuojauta jo šeimai ir draugams“, – rašė jis „Telegram“.
2014 m. A. Parubijus tapo Aukščiausiosios Rados pirmininko pavaduotoju, o 2016 m. buvo išrinktas pirmininku. Šias pareigas jis užėmė iki 2019 m
