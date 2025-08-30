Nuo Vokietijos teisėsaugos slapstosi transseksualu apsiskelbęs neonacis

Dar visai neseniai 54-erių metų Marla Svenja Liebich buvo žinoma vyrišku Sveno vardu.
Pasak Vokietijos žiniasklaidos, daug dešimtmečių S. Liebichas buvo gerai žinomas kraštutinių dešiniųjų ekstremistų rateliuose rytų Vokietijoje ir priklausė uždraustai organizacijai „Kraujas ir garbė“.
Internete jis taip pat pardavinėjo tarp ksenofobų grupuočių populiarius daiktus, pavyzdžiui, beisbolo lazdas su šūkių „deportacijos pagalbininkas“.
Aktyvistai teigia, kad 2022 m. Halės mieste jis sutrikdė LGBTQ bendruomenės paradą, o jo dalyvius išvadino „visuomenės parazitais“.
Tačiau 2024 m. M. Liebichas pasinaudojo nauju įstatymu Vokietijoje, suteikusiu galimybę žmonėms teisėtai pasikeisti lytį dokumentuose ir užregistravo savo naują tapatybę kaip moters.
Tai reiškė, kad M. Liebichas, kuris buvo nuteistas 18 mėnesių įkalinimo bausme dėl įstatymų pažeidimų, įskaitant rasinės neapykantos kurstymą ir šmeižtą, bausmę turėjo atlikti moterų kalėjime.
Nuteistajam buvo nurodyta penktadienį, rugpjūčio 29 d., atvykti į Kemnico moterų kalėjimą, kur jis atliktų paskirtą bausmę. Tačiau ten jis nepasirodė, o socialinėje žiniasklaidoje patalpino paveikslėlį su žinute „Linkėjimai iš Maskvos“.
„Niekas nežinojo apie mano sprendimą – nei advokatas, nei šeima. Kas toliau? Tarptautinis arešto orderis“, – sakoma žinutėje.
Policijos atstovas spaudai teigia, kad prie kalėjimo susirinkusi nedidelė grupelė M. Liebicho rėmėjų gavo garso įrašą apie tariamą pabėgimo planą. Buvo paskelbta, neva jis prastai pasijuto ir išvyko į kitą šalį.
Kai pakeitė lytį, S. Liebichas pradėjo dažytis lūpas, segėti auksinius auskarus ir dėvėti leopardo raštų palaidinę. Manoma, kad taip jis specialiai tyčiojosi iš 2024 m. lapkritį Vokietijoje priimto įstatymo dėl savarankiško apsisprendimo lyties klausimu.
Vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas sako, kad taip atvirai tyčiojamasi iš teismų sistemos, visuomenės ir politikų, nes įstatymas leidžia dokumentuose teisėtai pasikeisti įrašą apie lytį.
Anot jo, reikia diskutuoti dėl lyties keitimo taisyklių, kad jomis nebūtų piktnaudžiaujama.
S. Liebichas taip pat aiškino pakeitęs tikėjimą į judaizmą ir reikalavo košerinio maisto bei susitikimo su rabinu kalėjime.
Vokietijos antisemitizmo komisaras Felixas Kleinas pasmerkė tokius įgeidžius kaip pasityčiojimą ne tik iš žydų, bet iš visų religingų žmonių.
Įstatymą dėl lyties pakeitimo dokumentuose priėmė prieš tai buvusi Vokietijos vyriausybė, kuriai vadovavo centro kairę atstovaujantis kancleris Olafas Scholzas.
Teisės aktas leidžia bet kokiam suaugusiam asmeniui pasikeisti savo vardą ir lytį užpildžius paprastą prašymą metrikacijos skyriuje. Tam nereikia pateikti jokios priežasties ar medicininės informacijos.
Prieš tai lytį norėjusiems pasikeisti vokiečiams tekdavo pateikti dviejų psichologinių tyrimų rezultatus ir laukti teismo sprendimo.
Naujoji CDU ir CSU koalicijos vyriausybė žada peržiūrėti naująjį įstatymą.
Šeimos reikalų ministrė Karin Prien pareiškė, kad įstatymas turi spragų, kuriomis galima piktnaudžiauti, todėl reikia atidžiai stebėti, kaip jis taikomas praktikoje.
Tačiau LGBTQ aktyvistai mano, kad įstatymo atšaukimas reikštų dar daugiau diskriminacijos transseksualams.
