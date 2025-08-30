Oficialus JAV asmuo: palestiniečių lyderis M. Abbasas negalės dalyvauti JT viršūnių susitikime

„Ši priemonė galioja M. Abbasui ir maždaug 80 kitų Palestinos savivaldos pareigūnų“, – teigiama Valstybės departamento pareigūno pareiškime, kuriame nurodomi asmenys, kurių atžvilgiu buvo priimtas JAV – vienos iš pagrindinių Izraelio sąjungininkių – penktadienį paskelbtas neeilinis sprendimas.
Izraelis griežtai nepritaria Palestinos valstybės sukūrimui ir mėgina suplakti Vakarų krante įsikūrusią Palestinos savivaldą su Gazos Ruože veikiančia smogikų grupuote „Hamas“.
Jungtinės Valstijos ir Izraelis kaltina Prancūziją ir kitas valstybes, kad jos, pripažindamos Palestinos valstybę, apdovanoja grupuotę „Hamas“, kuri 2023 m. spalio 7 d. surengė precedento neturintį išpuolį prieš Izraelį.
Kanada ir Australija taip pat pareiškė, kad pripažins Palestinos valstybę, o Didžioji Britanija pagrasino tai padaryti, jei Izraelis nesutiks nutraukti ugnies Gazoje.
Pagal susitarimą Jungtinės Valstijos, kuriose įsikūrusi Niujorke esanti Jungtinių Tautų būstinė, neturėtų atsisakyti išduoti vizų pareigūnams, vykstantiems į šią pasaulinę instituciją.
Aktyvistai kasmet reikalauja, kad Jungtinės Valstijos atsisakytų išduoti vizas šalių, kurioms jie nepritaria, vadovams, dažnai kaltinamiems šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais, tačiau jų prašymai beveik niekada nebūna išgirsti.