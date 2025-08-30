Per protestus Indonezijoje žuvo trys žmonės

Neramumai kilo dar šios savaitės pradžioje, kai pasirodė informacija, jog parlamentarai kiekvieną mėnesį gauna 50 milijonų rupijų (3 tūkst. JAV dolerių) išmoką už būstą, o tai yra 10 kartų daugiau nei vidutinis atlyginimas šalyje.
Įtampa dar labiau pakilo, kai protesto metu ketvirtadienio vakarą Džakartoje šarvuotas policijos automobilis mirtinai suvažinėjo 21 metų motociklininką pavežėją, o incidentas buvo nufilmuotas.
Penktadienį demonstracija Makasare, didžiausiame Sulavesio salos mieste, virto riaušėmis – protestuotojai ėmė mėtyti akmenis ir butelius su padegamuoju skysčiu, dėl ko užsidegė miesto savivaldybės ir provincijos administracijos pastatai.
Trys žmonės žuvo per gaisrą Makasaro miesto savivaldybėje, nes negalėjo pabėgti iš degančio pastato.
Miesto tarybos sekretorius Rahmatas Mappatoba sako, kad praeityje protestuotojai tik mėtydavo akmenis ar degindavo padangas lauke, bet niekada nesiverždavo į pastatus ir jų nedegindavo.
Du savivaldybės darbuotojai žuvo įvykio vietoje, o trečiasis mirė ligoninėje. Dar bent keturi žmonės nukentėjo per gaisrą ir yra gydomi ligoninėje.
Socialinėje žiniasklaidoje patalpintuose vaizdo įrašuose matyti šimtai žmonių, kurie pastatui užsidegus džiaugsmingai šūkavo ir plojo, o įvykio vietoje matėsi nedaug teisėsaugos pareigūnų.
Pastato viduje protestuotojai sukėlė kelis gaisrus, o kiti daužė langus ir skandavo „revoliucija“. Dalis pastato įgriuvo.
Šeštadienį po gaisro visas pastatas buvo juodas, o aplink matėsi ir dešimtys sudegusių automobilių. Vietos gyventojai rinkosi apžiūrėti įvykio vietą.
Naktį padegtas ir Pietų Sulavesio provincijos administracijos pastatas, o protestuotojai bandė išversti vartus ir patekti į vidų.
Penktadienį Džakartoje šimtai žmonių susirinko protestuoti ir prie Mobiliosios brigados korpuso sukarintos policijos pajėgų (Brimob) būstinės, kurios pareigūnai kaltinami mirtinai suvažinėję motociklininką pavežėją Affaną Kuniawaną. Žmonės leido fejerverkus, o policija atsakė ašarinėmis dujomis.
Keli pareigūnai, kaltinami dėl žmogaus mirties, buvo sulaikyti apklausai.
Demonstracijos yra išbandymas prezidentui Prabowo Subianto. Jis ragina laikytis rimties ir nurodė ištirti motociklininko žūtį bei nubausti tai atsakingus pareigūnus.
Anksčiau jis žadėjo greitą ekonomikos augimą, bet susidūrė su protestais dėl biudžeto apkarpymų, kuriais siekiama įgyvendinti jo populistinius pažadus, įskaitant milijardus dolerių kainuojančią nemokamo maitinimo programą.
