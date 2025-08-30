Po griežto E. Macrono pareiškimo – Baltųjų rūmų reakcija: „Koks absurdiškas klausimas“

„Jeigu pirmadienį taip nenutiks – iki D. Trumpo nurodyto termino pabaigos, – tai reikš, kad prezidentas V. Putinas ir vėl pergudravo prezidentą D. Trumpą“, – per bendrą spaudos konferenciją su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merzu pareiškė Prancūzijos prezidentas.
Į jo žodžius sureagavo D. Trumpo administracijos vadovo pavaduotojas Stephenas Milleris. Jis penktadienį sulaukė žurnalisto klausimo, ar tai tiesa.
„Koks absurdiškas klausimas! Prezidentas Trumpas per septynis mėnesius užtikrino septynis taikos susitarimus.
Nė vienas prezidentas istorijoje nenuveikė daugiau taikos progreso klausimu. Daugybė pasaulio lyderių jį nominavo Nobelio taikos premijai“, – pareiškė S. Milleris.
Liepos mėnesį D. Trumpas skundėsi, kad Rusijos vadovas „kalba gražiai, o tada visus bombarduoja“.
Baltųjų rūmų vadovas negailėjo kritikos ir Ukrainai dėl jos vykdomų atakų. Nepaisant to, D. Trumpo administracija nesureagavo į naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį rusų Ukrainoje surengtą dronų ataką, nusinešusią mažiausiai 23 gyvybes.
Anksčiau D. Trumpas grasino neįvardytomis pasekmėmis tuo atveju, jei V. Putinas per vieną dvi savaites nesusitars dėl susitikimo su V. Zelenskiu. Apie tai penktadienį priminė Ukrainos prezidentas.
„Pirmadienį baigsis dviejų savaičių terminas. Ir mes apie tai visiems priminsime“, – pareiškė V. Zelenskis.
