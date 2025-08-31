Aktyvistai dėl Ispanijoje siautusių gaisrų dažais apipylė Barselonos Šv. Šeimos bažnyčią

Vaizdo įraše, kurį grupė įkėlė socialiniuose tinkluose, matyti, kaip policijos pareigūnai sulaiko du protestuotojus, šūkiais reikalaujančius „klimato teisingumo“.
Katalonų architekto Antoni Gaudi suprojektuota Sagrada Familia yra vienas iš turistų lankomiausių objektų Barselonoje.
„Futuro Vegetal“ kritikavo, jos teigimu, nepakankamus vyriausybės veiksmus kovojant su klimato kaita, ypač siekiant numalšinti pastaruoju metu daug žalos padariusius gaisrus.
Europos miškų gaisrų informacinės sistemos (EFFIS) duomenimis, vien per pastarąsias dvi savaites gaisrai nusinešė keturių žmonių gyvybes ir nuniokojo apie 350 000 hektarų žemės.
Ispanijos vyriausybė gaisrus pavadino „viena didžiausių ekologinių katastrofų“, kurias šalis patyrė pastaruoju metu, ir pripažino, kad jie susiję su klimato kaita.
Šį savaitgalį problemos mastas sumažėjo, o civilinės saugos tarnybos direktorė Virginia Barcones šeštadienį paskelbė, kad nepaprastoji padėtis „eina į pabaigą“.
Su panašiomis užsienio grupėmis ryšius palaikanti „Futuro Vegetal“ yra surengusi dešimtis panašių protestų, įskaitant ir tą, kai 2022 m. jos aktyvistai Madrido muziejuje „Prado“ delnais prisiklijavo prie ispanų meistro Francisco de Goya paveikslų rėmų.
Dažais buvo apipilta ir Ibizoje stovėjusi superjachta, kuri, kaip pranešama, priklauso JAV mažmeninės prekybos milžinės „Walmart“ paveldėtojai milijardinei Nancy Walton Laurie, ir buvusios FK „Barcelona“ žvaigždės Lionelio Messi dvaras toje pačioje saloje.
Praėjusiais metais Ispanijos policija pranešė, kad suėmė 22 grupės „Futuro Vegetal“ narius, įskaitant du proteste muziejuje „Prado“ dalyvavusius aktyvistus ir tris pagrindinius grupės vadovus.
Barcelonaklimatasaktyvistai
Rodyti daugiau žymių