Indonezijoje įsibėgėjo protestai: nusiaubti finansų ministrės namai, sureagavo prezidentas

Tuo tarpu Indonezijos prezidentas Prabowo Subianto sekmadienį pasmerkė protestus dėl ekonominių sąlygų ir nelygybės, sakydamas, kad kai kurie pastarosiomis dienomis visoje šalyje vykusių mitingų dalyvių veiksmai prilygsta valstybės išdavystei ir terorizmui.
„Teisė į taikius susirinkimus turėtų būti gerbiama ir saugoma. Tačiau negalime paneigti, kad yra požymių, jog veiksmai yra už įstatymo ribų, netgi prieš įstatymą, netgi primena valstybės išdavystę ir terorizmą“, – sostinėje Džakartoje pasakytoje kalboje teigė jis.
Didžiausią Pietryčių Azijos ekonomiką krečia protestai, didžiuosiuose miestuose prasidėję po to, kai policija per mitingą prieš finansines privilegijas įstatymų leidėjams mirtinai suvažinėjo motociklo vairuotoją Affaną Kurniawaną.
Šios demonstracijos yra didžiausios ir agresyviausios per visą Prabowo Subianto prezidentavimo laikotarpį, ir tapo rimtu išbandymu buvusiam generolui, į valdžią atėjusiam prieš mažiau nei metus. Be to, rodosi, kad protestuotojai ėmė reikšti pyktį ir kai kuriems parlamento nariams.
Ministrės Sri Mulyani Indrawati namai Pietų Tangerange – netoli sostinės Džakartos esančiame mieste – buvo apiplėšti dviem bangomis ankstyvą sekmadienio rytą, pasakojo ministrės kaimynas Damianusas Rudolfas.
„Pirmojoje plėšikų grupėje buvo kelios dešimtys motociklų, kuriais važiavo po du ar tris žmones. Antroje grupėje buvo apie 150 žmonių“, – naujienų agentūrai AFP sakė 34 metų vyriškis.
„Jie išsinešė televizorių, garso sistemą, svetainės dekoracijas, drabužius, lėkštes, dubenis.“
Kai įvyko incidentas, Sri Mulyani Indrawati namuose nebuvo, remdamasi dviejų liudininkų pasakojimais pranešė valstybinė naujienų agentūra „Antara“.
Ministrė yra įtakinga asmenybė, kadaise dirbusi Pasaulio banko vykdomąja direktore, o finansų ministrės pareigas ėjusi valdant trims skirtingiems prezidentams.
Sekmadienio popietę jos rezidenciją saugojo kariai, o naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip sunkvežimiai iš namo išveža kai kuriuos daiktus.
Pastarosiomis dienomis buvo nusiaubti ir kelių kitų įstatymų leidėjų namai, tarp jų ir Ahmado Sahroni iš valdančiajai Prabowo Subianto koalicijai priklausančios partijos „NasDem“ rezidencija. Pasak agentūros „Antara“, šeštadienio vakarą minia užpuolė jo namus ir apgadino daiktus bei automobilį.
Sekmadienį ryte buvo apiplėšti kito partijai „NasDem“ atstovaujančio politiko Nafos Urbacho namai, remdamasi liudininko pasakojimu pranešė vietos žiniasklaida.
„Antara“ pranešė, kad šeštadienio vakarą minia įsiveržė ir į įstatymų leidėjo Eko Hendro Purnomo namus.
Sostinėje prasidėję protestai išplito po kitus didžiuosius miestus, įskaitant Jogjakartą, Bandungą, Semarangą ir Surabają Javoje bei Medaną Šiaurės Sumatros provincijoje.