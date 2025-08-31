Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Netoli V. Putino rezidencijos kilo milžiniškas gaisras: gesino 4 dienas

2025 m. rugpjūčio 31 d. 17:04
Lrytas.lt
Ketvirtadienį netoli Rusijos vadovo Vladimiro Putino rezidencijos Krasnodaro krašte nukritus ukrainiečių dronui, kilęs gaisras buvo suvaldytas sekmadienį – jis buvo gesinamas keturias paras, rašo naujienų portalas „Meduza“.
Daugiau nuotraukų (4)
Pranešama, kad netoli V. Putino rezidencijos esantis miškas degė apie keturias paras. Visą šį laiką trukusiems gesinimo darbams prireikė net dviejų sraigtasparnių, transportinio orlaivio ir 500 žmonių.
Kaip teigia Krasnodaro krašto gubernatorius Veniaminas Kondratjevas, prie Gelendžiko miesto Krasnodaro krašte ketvirtadienį kilęs gaisras sekmadienį buvo neutralizuotas.
Anot V. Kondratjevo, su liepsnomis kovota kelias paras, pasitelkta daugiau nei šimtas vienetų technikos, įskaitant du sraigtasparnius Mi-8, didžiulės ugniagesių pajėgos.
Ketvirtadienio naktį Rusijoje nukritusios drono nuolaužos sukėlė gaisrą miške netoli Krinicos kaimo Gelendžiko miesto apskrityje.
Šis kaimas yra vos už 10 kilometrų nuo V. Putino rezidencijos Idokopo kyšulyje.
Drono nuolaužos miške suformavo tris gaisrų židinius. Iš pradžių liepsnos buvo apėmusios maždaug 3 tūkst. kvadratinių metrų plotą, o vėliau išsiplėtė iki 7 tūkst. kvadratinių metrų.
Skelbta, kad vienas gaisro židinys buvo įsisiautėjęs vos už kelių kilometrų nuo prezidento rezidencijos.
Po kurios laiko ugnies apimta teritorija dar padidėjo – išsiplėtė iki 32 tūkst. kvadratinių metrų (3,2 hektarų), pranešė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija.
Nuo Krinicos kaimo iki Gelendžiko centro yra maždaug už 30 kilometrų, o V. Putino rūmai yra tarp šių dviejų gyvenviečių.
RusijaVladimiras PutinasKrasnodaras
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.