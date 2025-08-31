Netoli V. Putino rezidencijos kilo milžiniškas gaisras: gesino 4 dienas

Pranešama, kad netoli V. Putino rezidencijos esantis miškas degė apie keturias paras. Visą šį laiką trukusiems gesinimo darbams prireikė net dviejų sraigtasparnių, transportinio orlaivio ir 500 žmonių.
Kaip teigia Krasnodaro krašto gubernatorius Veniaminas Kondratjevas, prie Gelendžiko miesto Krasnodaro krašte ketvirtadienį kilęs gaisras sekmadienį buvo neutralizuotas.
Anot V. Kondratjevo, su liepsnomis kovota kelias paras, pasitelkta daugiau nei šimtas vienetų technikos, įskaitant du sraigtasparnius Mi-8, didžiulės ugniagesių pajėgos.
Ketvirtadienio naktį Rusijoje nukritusios drono nuolaužos sukėlė gaisrą miške netoli Krinicos kaimo Gelendžiko miesto apskrityje.
Šis kaimas yra vos už 10 kilometrų nuo V. Putino rezidencijos Idokopo kyšulyje.
Drono nuolaužos miške suformavo tris gaisrų židinius. Iš pradžių liepsnos buvo apėmusios maždaug 3 tūkst. kvadratinių metrų plotą, o vėliau išsiplėtė iki 7 tūkst. kvadratinių metrų.
Skelbta, kad vienas gaisro židinys buvo įsisiautėjęs vos už kelių kilometrų nuo prezidento rezidencijos.
Po kurios laiko ugnies apimta teritorija dar padidėjo – išsiplėtė iki 32 tūkst. kvadratinių metrų (3,2 hektarų), pranešė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija.
Nuo Krinicos kaimo iki Gelendžiko centro yra maždaug už 30 kilometrų, o V. Putino rūmai yra tarp šių dviejų gyvenviečių.
