Šeimos tragedija: gelbėdamas vaikus, nuskendo tėvas

Nepaisant prastų orų, gelbėtojų komanda beveik šešias dienas intensyviai dirbo, kad surastų vyrą. Jo kūnas buvo rastas 220 metrų gylyje, pasitelkus nuotoliniu būdu valdomą povandeninę priemonę, kuri kūną iškėlė į narams pasiekiamą gylį.
Komo ežeras, esantis maždaug 80 kilometrų į šiaurę nuo Milano, yra vienas giliausių ežerų Europoje, kurio gylis kai kuriose vietose viršija 400 metrų.
Pirmadienį iš Vokietijos atvykusi šeima, vyras su žmona ir dviem vaikais, plaukė išsinuomota valtimi, kai įvyko nelaimė.
Netoli Dorio kaimo, rytinėje Komo ežero pakrantėje, vaikai dėl nežinomų priežasčių įkrito į vandenį. Tėvas šoko paskui juos, kad ištrauktų. Nors vaikai buvo išgelbėti, jis pats nebeišniro. Įtariama, kad jį nunešė srovė.
Paieškas apsunkino nuo ketvirtadienio Lombardijos regioną užklupęs smarkus lietus, perkūnija ir gūsingas vėjas.
Teigiama, kad vyras turėjo itališkas šaknis ir savo gimtajame Biūlo mieste buvo plačiai žinomas kaip restorano savininkas.
Šis atvejis priminė panašią tragiškai pasibaigusią nelaimę Komo ežere 2024 m. liepą, kai žuvo 51 metų vokietis, bandęs padėti savo sūnui. Berniukas išgyveno, bet jo tėvo kūnas vėliau buvo rastas daugiau nei 200 metrų gylyje.