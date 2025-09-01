Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Autoavarijoje sužalotas buvęs Niujorko meras R. Giulianis

2025 m. rugsėjo 1 d. 08:42
Autoavarijoje sužalotas buvęs Niujorko meras Rudy‘s Giulianis, tinkle „X“ pranešė jo atstovas. 81-erių buvęs JAV prezidento Donaldo Trumpo advokatas nuvežtas į ligoninę. Jam diagnozuotas krūtinės slankstelių lūžis, pjautinės žaizdos, rankos ir blauzdos sužalojimai bei sumušimai.
Daugiau nuotraukų (1)
R. Giulianis į avariją pateko greitkelyje JAV Naujojo Hempšyro valstijoje.
Pasak atstovo, nelaimė įvyko šeštadienio vakarą (vietos laiku), kai viena moteris, tapusi šeiminio smurto auka, kelkraštyje paprašė R. Giuliano sustoti. Buvęs meras padėjo jai ir iškvietė tarnybas. Po to į R. Giulianio automobilį greitkelyje dideliu greičiu rėžėsi kitas automobilis. Tai esą nebuvo tyčinė ataka.
R. Giulianis nuo 1994 m. iki 2001-ųjų pabaigos buvo Niujorko meras. Po D. Trumpo pralaimėjimo rinkimuose 2020 m. jis tvirtai rėmė respublikoną ir atkakliai kovojo prieš tariamą sukčiavimą per rinkimus, kurio įrodymų nebuvo.
JAVNiujorkasRudy Giuliani

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.