Hamburge nuskendo moteris, ieškojusi į vandenį įkritusių akinių

2025 m. rugsėjo 1 d. 19:34
Pirmadienį Hamburge mirė moteris, mėginusi ištraukti iš prisišvartavusios valties į Alsterio ežerą įkritusius akinius, pranešė policija. Manoma, kad 57 metų moteris nėrė po molu jų ieškoti, bet nebeišniro.
Ji buvo ištraukta iš vandens be gyvybės ženklų ir jos nepavyko atgaivinti. Praeiviai iškvietė pagalbos tarnybas.
Pasak valdžios institucijų, sekmadienį dingo du miesto vandenyse plaukioję vyrai.
40 metų vyras įšoko į Elbės upę ir buvo greitai nuneštas srovės, pranešė policija. Apie 50 gelbėtojų jo ieškojo naudodami dronus, sraigtasparnius ir valtis, tačiau iki sekmadienio vakaro paieška buvo nutraukta.
Kitas 46 metų vyras maudėsi kitame miesto vandens telkinyje, kai staiga dingo po vandeniu, pranešė policija. Jo ieškojo apie 40 gelbėtojų, bet pirmadienį jis vis dar buvo dingęs, pranešė policija.
