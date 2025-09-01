Hamburge nuskendo moteris, ieškojusi į vandenį įkritusių akinių

Ji buvo ištraukta iš vandens be gyvybės ženklų ir jos nepavyko atgaivinti. Praeiviai iškvietė pagalbos tarnybas.
Pasak valdžios institucijų, sekmadienį dingo du miesto vandenyse plaukioję vyrai.
40 metų vyras įšoko į Elbės upę ir buvo greitai nuneštas srovės, pranešė policija. Apie 50 gelbėtojų jo ieškojo naudodami dronus, sraigtasparnius ir valtis, tačiau iki sekmadienio vakaro paieška buvo nutraukta.
Kitas 46 metų vyras maudėsi kitame miesto vandens telkinyje, kai staiga dingo po vandeniu, pranešė policija. Jo ieškojo apie 40 gelbėtojų, bet pirmadienį jis vis dar buvo dingęs, pranešė policija.