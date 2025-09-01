Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Hučiai prisiėmė atsakomybę už ataką prieš laivą Raudonojoje jūroje

2025 m. rugsėjo 1 d. 11:07
Jemeno hučių sukilėliai vėl prisiėmė atsakomybę už ataką prieš laivą Raudonojoje jūroje. Į „Scarlet Ray“ buvo paleista balistinė raketa, savo „Telegram“ kanale pareiškė kovotojai. Hučiai laivą įvardijo kaip „Izraelio tanklaivį“. Pasak portalo „Vesselfinder“, kuris realiuoju laiku stebi laivų judėjimą visame pasaulyje, šis laivas plaukioja su Liberijos vėliava.
Daugiau nuotraukų (1)
Už komercinės laivybos saugumą atsakinga britų institucija UKMTO sekmadienį paskelbė, kad laivas Raudonosios jūros šiaurinėje dalyje, prie Saudo Arabijos krantų, pastebėjo vandens purslus, kuriuos sukėlė nežinomas sviedinys. Girdėjosi garsus sprogimas. Laivas tęsė savo kelionę. Sužeistųjų esą nebuvo.
Irano remiami hučių sukilėliai nuo Gazos karo pradžios 2023 m. spalį vis atakavo laivus Raudonojoje jūroje, taip esą reikšdami paramą palestiniečiams Gazos Ruože.
Izraelis vis smogia taikiniams Jemene, pavyzdžiui, po to, kai iš ten Izraelio kryptimi paleidžiamos raketos ar dronai. Neseniai per Izraelio smūgį buvo nukautas hučių ministras pirmininkas bei keli ministrai.
šiitai hučiaiIzraelisJemenas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.