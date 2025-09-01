Ilinojaus gubernatorius D. Trumpo siunčiamus karius į JAV miestus vadina „invazija“

D. Trumpas, inicijavęs beprecedentį karinį patruliavimą Los Andžele, kad pažabotų protestus prieš jo vykdomą imigrantų deportavimo kampaniją, ir Vašingtone, kur, jo teigimu, kovojama su nekontroliuojamu nusikalstamumu, sako svarstantis galimybę taip pat pasiųsti karius į Baltimorę, Čikagą ir kitus miestus.
Demokratas JB Pritzkeris sakė, kad D. Trumpo administracija nė nebandė derinti tokių planų su demokratų valdomo Ilinojaus pareigūnais. Kiti miestai, į kuriuos respublikonas D. Trumpas grasina pasiųsti karius, taip pat yra kontroliuojami jo politinių varžovų.
„Jis norėtų sustabdyti 2026 m. rinkimus arba, atvirai kalbant, perimti tų rinkimų kontrolę. Jis tiesiog pareikš, kad yra kažkokių problemų su rinkimais, ir tada įves karius, kurie gali perimti kontrolę“, – CBS sekmadienio laidai „Face the Nation“ sakė JB Pritzkeris.
Gubernatorius sakė, kad bet koks karių pasiuntimas prieš jo valstijos vyriausybės valią būtų „JAV kariuomenės invazija, jei jie iš tikrųjų tai padarytų“.
Krašto saugumo sekretorė Kristi Noem anksčiau šiai televizijai sakė, kad parūpins išteklių Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) operacijoms Ilinojaus valstijoje, tačiau bet koks sprendimas siųsti Nacionalinės gvardijos rezervistus ar kitus karius priklauso nuo D. Trumpo.
Jei kartu su ICE bus siunčiami kariai, „jie gana greitai atsidurs teisme, nes tai yra neteisėta“, – sakė JB Pritzkeris.
„Žmonių gąsdinimas“
D. Trumpas kaip visada kandžiai atmetė JB Pritzkerio kritiką.
„Praėjusį savaitgalį Čikagoje buvo nužudyti šeši žmonės, 24 žmonės buvo pašauti, o JB Pritzkeris, silpnas ir apgailėtinas Ilinojaus gubernatorius, ką tik pasakė, kad jam nereikia pagalbos užkertant kelią NUSIKALTIMAMS, – šeštadienį rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“. – Jis yra BEPROTIS!!! Jam geriau pasitaisyti, Skubiai, arba mes ateisime!“
CBS paminėjo, kad šiuo metu Vašingtone, per karių dislokavimą, kuris tęsiasi jau trečią savaitę, nusikalstamumas smarkiai sumažėjo. Nužudymų sumažėjo 41 proc., apiplėšimų – 69 proc., o automobilių vagysčių – 83 proc., teigė televizija.
35 metų Čikagos gyventojas CJ Džeksonas, dirbantis rūkalų parduotuvėje, sakė, kad Nacionalinės gvardijos dislokavimas mieste būtų „puiki idėja“. „Čia turime nekontroliuojamų paauglių, – sakė jis. – Jie kasdien šaudo į vaikus.“
Tačiau 24 metų parduotuvės darbuotoja Greta, kuri nenorėjo nurodyti savo pavardės, sakė, kad jai „šiek tiek neramu“ dėl to, kad gatvėje gali atsirasti karių.
„Kiekviename mieste yra blogų vietų... Manau, kad tai labiau gąsdina žmones, nei padeda jiems jaustis saugiai“, – sakė ji.
Kalbėdamas apie galimą karių panaudojimą D. Trumpas minėjo tik demokratų valdomus miestus, nors aukštas smurtinių nusikaltimų lygis būdingas daugeliui miestų, įskaitant esančius respublikonų valdomame Misūryje, Teksase ir Tenesyje.
Paklausta, ar prezidentas svarstytų galimybę siųsti karius į respublikonų valdomus miestus ir valstijas, K. Noem atsakė: „Žinoma. Kiekvienas miestas įvertinamas, ką ten reikia padaryti, kad būtų saugiau“.
