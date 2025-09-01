Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Paryžiuje suimtas vagis papuošalus slėpė savo apatiniuose: vertė siekia net 10 mln. eurų

2025 m. rugsėjo 1 d. 17:29
Prancūzijos policija Paryžiaus traukinių stotyje suėmė keliautoją, apatiniuose drabužiuose slėpusį daugybę prabangių 10 mln. eurų vertės papuošalų.
Pirmadienį Paryžiaus prokuratūra pranešė, kad prieš vyrą ir jo bendrininką, kuris taip pat buvo sulaikytas, pradėti tyrimai dėl vogtų daiktų ir sąsajų su gauja. Taip pat aptikta, kad vyrai lagamine turėjo šlifavimo mašiną.
Laikraštis „Le Parisien“, remdamasis tyrėjais, pranešė, kad vyrai jau buvo žinomi pareigūnams ir buvo sustabdyti per įprastą patikrinimą, traukiniui atvykus į sostinės Liono tolimojo susisiekimo traukinių stotį.
Per apžiūrą pareigūnai nustatė, kad vienas iš vyrų apatiniuose drabužiuose paslėpė kojinę, kurioje buvo prabangus laikrodis ir daugybė papuošalų. Tarp rastų daiktų buvo 5 mln. eurų vertės vėrinys, daugiau nei 2 mln. eurų kainuojantys auskarai ir 1 mln. eurų vertės žiedas.
