Prancūzijos vyriausybė vėl atsidūrė ant žlugimo ribos

Siekdamas pradėti spręsti 114 proc. BVP siekiančios skolos problemą, jis nori sutaupyti kitų metų biudžete 44 mlrd. eurų. Tačiau jis vadovauja mažumos vyriausybei, susiduriančiai su opozicija, kurią remia kairieji ir dešinieji populistai ir kuri apie tai nieko nenori girdėti.
Siekdamas išeiti iš aklavietės, šią savaitę F. Bayrou pribloškė visas partijas, pastatydamas savo vyriausybės išlikimą ant kortos ir rugsėjo 8 d. pašaukdamas parlamentą balsavimui dėl pasitikėjimo. Jei jis pralaimės, o tai atrodo tikėtina, Prancūzija neteks trečiojo ministro pirmininko per šiek tiek daugiau nei metus, o Europai iškils fiskalinis pavojus.
F. Bayrou teisus skambindamas pavojaus signalu. Prancūzija nesubalansavo savo biudžeto nuo 1974 m. Jos deficitas, palyginti su BVP, yra didžiausias euro zonoje. Jos valstybės skola yra didesnė nei visų narių, išskyrus Graikiją ir Italiją, o jos skolinimosi išlaidos dabar yra didesnės nei Graikijoje, kur palūkanų normos gerokai pagerėjo. Prancūzijai vis dar nėra sunku rasti skolintojų.
Tačiau, kaip savo kalboje užsiminė F. Bayrou, paminėdamas nelaimingą buvusią Jungtinės Karalystės ministrę pirmininkę Liz Truss, rinkos nuotaikos gali greitai pasikeisti. Biržose ir obligacijų rinkose jau dabar jaučiamas nerimas. Karo ir geopolitinės sumaišties metu Europai mažiausiai reikia finansų krizės euro zonos širdyje.
Kad suvaldytų savo viešuosius finansus, Prancūzijai skubiai reikia nutraukti parlamento aklavietės ciklą. Deja, šalis, kuri 2017 m. prezidentu išrinko Emmanuelį Macroną, pažadėjusi įveikti politinį susiskaldymą, dabar atrodo nepajėgi to padaryti. Nepadeda nei tai, kad prezidentas centristas dar labiau sumažino savo parlamentinę mažumą, pernai neapgalvotai sušaukdamas pirmalaikius rinkimus, nei tai, kad maištas visada buvo giliai įsišaknijęs prancūzų sąmonėje.
Kitų šalių centro politikams Prancūzijos bėdos atspindi ir kai ką platesnio: nerimą keliantį ženklą, kad technokratinės politikos įrankiai – apeliavimas į protą, faktų pateikimas, konsensuso siekimas – yra silpni ginklai prieš piktus populistų įsitikinimus.
Prieš tokias pajėgas Prancūzija turi nedaug gerų galimybių. Nesant kitų metų biudžeto, vyriausybė nenustos veikti. Esamas biudžetas gali būti pratęstas, kaip tai buvo padaryta šiais metais. Tačiau sunku įsivaizduoti, kaip E. Macronas galėtų ištrūkti iš parlamento aklavietės prarasdamas F . Bayrou ir pasirinkdamas naują ministrą pirmininką iš savo stovyklos.
Vis dėlto, jei jis vėl paleistų parlamentą, kiltų rizika, kad į vyriausybę ateis Marine Le Pen griežtosios dešiniosios partijos atstovai. Nenuostabu, kad obligacijų rinkose jaučiamas nerimas.
Prancūzijai ruošiantis dar didesniam politiniam nestabilumui savo šalyje, Europai yra viena nedidelė paguoda. Už Reino, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, dabar turi partnerį, kuris, kitaip nei jo pirmtakas Olafas Scholzas, atrodo, yra pasirengęs bendradarbiauti su Prancūzija. Gerų Prancūzijos ir Vokietijos ryšių nepakanka Europai suvienyti ir padrąsinti, tačiau be jų Europa skęsta, o Prancūzija ir Vokietija kenčia kartu su kitomis šalimis.
Abu lyderiai, kurie rugpjūčio 28 d. kartu pietaus prie Viduržemio jūros, o kitą dieną surengs bendrą vyriausybės posėdį, kur ne dėl visko yra sutariama. Tačiau juos vienija momento svarbos suvokimo jausmas.
Ir jei E. Macronas sugebės įveikti savo susirūpinimą dėl prekybos (ypač dėl ES ir MERCOSUR susitarimo), o F. Merzas įsipareigos įgyvendinti bendrus gynybos projektus ir produktyvumą didinančias bankininkystės ir energetikos reformas, jiems kartu gali pavykti pasiekti kai kurių dalykų, kurie bus naudingi jų šalims ir visam žemynui. Jie neturėtų praleisti tokios geros progos.
Parengta pagal „The Economist“ inf.
PrancūzijaSkolaEmmanuelis Macronas
Rodyti daugiau žymių