Protestų banga Indonezijoje pasiekė turistų pamėgtą Balį

2025 m. rugsėjo 1 d. 12:35
Indonezijoje vykstantys protestai prieš parlamentarų privilegijas jau pasiekė ir turistų pamėgtą Balio salą, taip sukeldami susirūpinimą dėl neramumų atostogų regione. Po smurtinių susirėmimų savaitgalį salos sostinėje Denpasare institucijos mobilizavo tradicinius kaimų saugos pareigūnus, vadinamuosius „pecalang“, kad užtikrintų saugumą ir tvarką, pirmadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra „Antara“.
Šeštadienį Denpasare prie regiono policijos skyriaus ir vietos parlamento įvyko susirėmimai. Demonstrantai svaidė akmenis ir apgadino įstaigas. Policija panaudojo ašarines dujas ir sulaikė dešimtis asmenų.
Daugelis protestuotojų, institucijų duomenimis, atvyko į Balį iš kitų regionų. Tai kursto būgštavimus, kad susirėmimai, kurie jau apėmė Džakartą ir kitus Indonezijos didmiesčius, gali persimesti ir į atostogų salą.
Neginkluoti kaimų saugos pareigūnai, kurių šaknys yra giliai Balio kultūroje ir kurie yra labai gerbiami, padės kitoms pajėgoms apsaugoti ramybę ir Baliui gyvybiškai svarbų turizmo sektorių nuo tolesnių neramumų. Jie laikomi moraliniu autoritetu.
Indonezijoje šiuo metu vyksta didžiausi masiniai protestai per kelerius metus. Įtūžis pirmiausiai nukreiptas prieš papildomas 50 mln. Indonezijos rupijų (apie 2 600 eurų) išmokas parlamentarams už būstą , o tai yra 10 kartų daugiau nei vidutinis atlyginimas šalyje.
Daug žmonių Indonezijoje šiuo metu kenčia dėl augančių pragyvenimo išlaidų ir mokesčių bei masinių atleidimų. Kartu pyktį paaštrino politikų vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose, kuriuose jie demonstruoja savo prabangų gyvenimo būdą.
Iki šiol per neramumus žuvo mažiausiai septyni žmonės. Padėtis dar labiau paaštrėjo, kai šarvuotas policijos automobilis partrenkė 21 metų motociklininką pavėžėją, ir šis žuvo.
Visoje šalyje tada buvo padeginėjami ir plėšiami politiniai pastatai ir privatūs politikų namai.
Dėl įtemptos padėties prezidentas Prabowas Subiantas atšaukė planuotą kelionę į Kiniją.
