Serbijos lyderis Pekine susitiks su Xi Jinpingu ir V. Putinu

Per trijų dienų prezidento Aleksandaro Vučičiaus vizitą jis kartu su Irano, Šiaurės Korėjos ir Slovakijos – vienintelės kitos atstovaujamos Europos šalies – delegacijomis stebės paradą, skirtą Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-osioms metinėms paminėti.
Kinija demonstruos karinę galią Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos, prisistatančios kaip NATO varžovė, viršūnių susitikimo pabaigoje.
Nepaisant siekio įstoti į Europos Sąjungą, Serbija palaiko glaudžius ryšius tiek su Pekinu, pagrindiniu investuotoju šioje Balkanų valstybėje, tiek su Maskva, tiekiančia didumą šaliai reikalingų dujų.
Belgradas niekada neatleido NATO už bombardavimo kampaniją, 1999 m. užbaigusią karą Kosove.
Gegužę A. Vučičius sulaukė Briuselio kritikos dėl dalyvavimo panašiame jubiliejiniame parade Maskvoje.
Rusijai 2022 m. vasarį įsiveržus į Ukrainą, Serbija, kitaip nei ES, atsisakė taikyti Maskvai sankcijas, nepaisant vilčių tapti ES nare.
Serbijos prezidentas pastaruosius 10 mėnesių susiduria su didžiuliais antikorupciniais protestais ir nuolat dėkoja Kremliui už paramą prieš šį judėjimą, kurį smerkia kaip užsienio finansuojamą sąmokslą jį nuversti.
SerbijaKinijaXi Jinpingas
