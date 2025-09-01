Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Serbijos lyderis Pekine susitiks su Xi Jinpingu ir V. Putinu

2025 m. rugsėjo 1 d. 14:43
Serbijos prezidentas antradienį vyks į Pekiną susitikti su Xi Jinpingu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu bei dalyvauti kariniame parade, kurio vengia dauguma Europos lyderių, pirmadienį patvirtino jo biuras.
Daugiau nuotraukų (1)
Per trijų dienų prezidento Aleksandaro Vučičiaus vizitą jis kartu su Irano, Šiaurės Korėjos ir Slovakijos – vienintelės kitos atstovaujamos Europos šalies – delegacijomis stebės paradą, skirtą Antrojo pasaulinio karo pabaigos 80-osioms metinėms paminėti.
Kinija demonstruos karinę galią Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos, prisistatančios kaip NATO varžovė, viršūnių susitikimo pabaigoje.
Nepaisant siekio įstoti į Europos Sąjungą, Serbija palaiko glaudžius ryšius tiek su Pekinu, pagrindiniu investuotoju šioje Balkanų valstybėje, tiek su Maskva, tiekiančia didumą šaliai reikalingų dujų.
Belgradas niekada neatleido NATO už bombardavimo kampaniją, 1999 m. užbaigusią karą Kosove.
Gegužę A. Vučičius sulaukė Briuselio kritikos dėl dalyvavimo panašiame jubiliejiniame parade Maskvoje.
Rusijai 2022 m. vasarį įsiveržus į Ukrainą, Serbija, kitaip nei ES, atsisakė taikyti Maskvai sankcijas, nepaisant vilčių tapti ES nare.
Serbijos prezidentas pastaruosius 10 mėnesių susiduria su didžiuliais antikorupciniais protestais ir nuolat dėkoja Kremliui už paramą prieš šį judėjimą, kurį smerkia kaip užsienio finansuojamą sąmokslą jį nuversti.
SerbijaKinijaXi Jinpingas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.