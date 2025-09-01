V. Putinas Kinijoje susitiko su Indijos premjeru ir Turkijos prezidentu

N. Modi pareiškime socialinėje žiniasklaidoje paskelbė nuotrauką, kurioje jis ir V. Putinas į susitikimą važiuoja tuo pačiu automobiliu.
„Pokalbiai su juo visuomet būna įžvalgūs“, – rašė N. Modi platformoje „X“.
V. Putinas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (SCO) aukščiausiojo lygio susitikimo kuluraruose taip pat susitiko su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, pranešė Kremlius.
Kremlius praėjusi savaitę sakė, kad abu lyderiai turėtų aptarti konfliktą Ukrainoje, akcentuodamas Ankaros vaidmenį tarpininkavimo pastangose.
Vladimiras PutinasIndijaTurkija
