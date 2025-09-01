Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
V. Putinas Kinijoje susitiko su Indijos premjeru ir Turkijos prezidentu

2025 m. rugsėjo 1 d. 11:05
Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi Kinijoje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, pirmadienį pranešė Naujojo Delio užsienio reikalų ministerija, abiem šalims susiduriant su didėjančiu JAV spaudimu dėl karo Ukrainoje.
N. Modi pareiškime socialinėje žiniasklaidoje paskelbė nuotrauką, kurioje jis ir V. Putinas į susitikimą važiuoja tuo pačiu automobiliu.
„Pokalbiai su juo visuomet būna įžvalgūs“, – rašė N. Modi platformoje „X“.
V. Putinas Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (SCO) aukščiausiojo lygio susitikimo kuluraruose taip pat susitiko su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, pranešė Kremlius.
Kremlius praėjusi savaitę sakė, kad abu lyderiai turėtų aptarti konfliktą Ukrainoje, akcentuodamas Ankaros vaidmenį tarpininkavimo pastangose.
